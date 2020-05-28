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NOVA情報誌／手機行動「配件」 最佳救火隊！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／NOVA情報誌提供）

圖、文／NOVA情報誌

小兵也能立大功！PD快充技術充電器，讓你手機迅速活跳跳；還有創新討喜無線充電盤&USB-C多合一轉接器…花點小錢搞定行動生活大小事！

「好的「手機行動配件」帶你上天堂，家事、電事、公司事通通沒煩惱！還如虎添翼讓工作事半功倍。」上天堂？哥怎越聽越糊塗。「啊就防疫期間，在家上班、遠距會議成為常態，不管你是真在家，還是窩在某某咖啡廳或小三住處（噓），最怕的就是手機/筆電熊熊不來「電」，讓老闆找不到人氣PUPU，老婆起疑心成為出包破口（慘），甚至視訊會議前若發現電力所剩無幾，一整個大焦慮…這時「快充傳輸線」、「高速充電器」等行動配件，就成為最佳救火隊。」

咦、聽起來好像有道理！「豈止有道理，還貨真價實超實用，別小看這些行動周邊配件小兵，幫眾可是包山包海眾多，像是近期很夯的「USB-C多合一轉接/集線器」，一條線就讓筆電外接螢幕，同步多裝置運作及儲存傳輸資料，工作效率大加分；對、還有「無線充電板」、「車用充電器」技術&造型續創新，輕鬆好用還賞心悅目呢。」嘶…聽得有些心動！「可以心動，但不能太衝動，購買前先搞清楚行動配件各市場發展動向與技術眉角，聰明Buy才是王道。」

（圖／NOVA情報誌提供）

行動配件水漲船高 PD快充重要推手

古語云「三軍未動、糧草先行」，打戰時若無充裕的糧食補給，幾乎注定戰役敗北命運。同理3C領域中，糧草代表著「電力」，特別現代人隨時隨地攜帶的行動裝置如手機或筆電，更是擺脫不了電力耗損需頻繁充電宿命，即便效能再好、功能再強，享不盡的影音娛樂與社交泉源寶藏，一旦電力GG則一切免談。

如何讓手機等行動裝置「充的快、充的好」，成為消費者的期待與追求，這也讓相關的「行動配件」水漲船高，成為市場銷售大宗與主力，重點背後關鍵推手，正是「PD快充技術」產品線！

目前手機快充技術分為高通QC（Quick Charge）與PD（Power Delivery）兩大類規格，其中PD技術特徵走「USB Type-C傳輸介面」，主要迎合廣大iPhone用戶族群。因蘋果機自iPhone 8系列之後，開始支援大輸出功率PD技術，但問題過去原廠隨機卻只搭配非快充的5W豆腐頭（瞎），直到iPhone 11系列才隨附18W充電器，這使得先前眾多使用者，想享受充電30分鐘50%以上電量快充效率，必須得添購支援PD 18W「高速充電器」，同時搭配一條符合快充9A/2V電壓/電流規格，經原廠MFi認證USB Type-C To Lightning介面「高速充電傳輸線」，三方到位才能達成最佳快充效率。

（圖／NOVA情報誌提供）

加上去年起PD技術&USB Type-C介面大量運用各裝置，規格走向統一化，兩大利基讓這類產品大放異彩、百家爭鳴，充電功率從18W、24W、30W、45W、60W到100W都有，且市場各規格產品選擇性多，像是Innergie主打的萬用系列高速充電器，能同時支援手機/平板/筆電/行動電源/遊戲機等行動裝置快充，一顆搞定所有需求；線材大廠Avier熱賣的繽紛多彩COLOR MIX系列充電器外，近期還將觸角延伸車用，推出首款結合時尚設計品味與PD 42W大功率高速車充。

特別一提是從去年底開始，坊間更出現「氮化鎵GaN」嶄新高速充電器，這氮化鎵GaN優點，相比一般充電器擁有更高效率轉換與更低發熱溫控特性，能將過去大功率塊頭大充電器，體積做到非常小，對於外出攜帶或旅行出差帶來極大便利，各家都會推，相關產品今年陸續登場，儼然成為未來充電器新趨，儘管現階段價格高，但隨者接下來價格往下調，勢必快速普及市場，後勢發展絕對期待。

（圖／NOVA情報誌提供）

USB-C多合一轉接器 多工實用傳輸快充

防疫期間讓不少行業面臨寒冬，但也意外激活了許多提升工作效率的實用掛「行動配件」熱銷！不少使用者會將筆電帶回家上工，尤其是專業創作工作者或需影片剪輯、圖像處理等商務客群，筆電可能需外接螢幕，還要串接鍵盤/滑鼠或行動硬碟、讀卡機等裝置，遑論介面不夠用，光想到這些裝置需找足夠電源插頭與一堆線材纏繞就火花去，這時「USB-C多合一轉接器」（也俗稱HUB/集線器）就成為箇中新寵，提供絕佳解決方式。

一來時下愈來愈多筆電配置新一代USB Type-C介面，且支援Thunderbolt 3高速傳輸協定規格（最新10代輕薄筆電幾乎多數支援），透過高速甚至40Gbps傳輸速率頻寬下，達到讓使用者靠一條線，輔以USB-C多合一轉接器配件，就可達到外接4K螢幕，同步多裝置連結傳輸，甚至一併還支援充電功能，現階段坊間產品更不乏導入PD 60W以上大功率快充，作業同時還能幫筆電或手機充電，可說一兼多顧。

（圖／NOVA情報誌提供）

無線充電板湧新意 時尚造型磁吸體驗

始終在行動配件領域占有一席之地的「無線充電板」，推出市場已有一段時間，主要的運作原理，讓電流通過無線充電板內置的充電線圈產生磁場，與手機內晶片接收線圈作動「電磁感應」，達到充電效果。

這類無線充電板優點無須線材接駁反覆插拔，優雅放上去就可充！然而過去因支援的功率瓦數低，多為5W，且本身的能源轉換效率相對有線有落差，充電速度緩慢顯得雞肋。好消息隨著Apple iPhone 8系列機後已開始支援QI無線充電技術，且充電功率提升到7.5W，激勵市場上無線充電功能類產品大幅成長，各品牌積極打出相對應10W QI無線充電板，甚至坊間還出現15W、27W大功率無線充電產品。

尤其為讓這類產品廣被接受，特別是年輕族群市場，廠商們在工藝造型&操作設計別出心裁；像是Belkin就與韓國超人氣KAKAO FRIENDS合作，推出可愛療癒系RYAN萊恩與APEACH桃子聯名款產品，並採特殊桌架設計能自由立式或傾斜放置手機；另一大廠Moshi更打出「磁吸式」充電盤，能直接吸附手機背後讓感應精準，還可壁掛邊充邊使用，大幅提升使用便利與自由度。

（圖／NOVA情報誌提供）

聰明選購停看聽 安規認證過熱保護

行動配件要如何聰明選？「答案首重安全性！」過去新聞上曾報導因充電導致手機電池燒毀事件，因此消費者選購時，特別是充電器類產品，一定要先看有無通過BSMI安規認證，包含車充產品去年也開始納入此認證項目。尤其時下產品功率愈來愈大，一併要注意產品有無提供過熱保護，當電壓電流異常或裝置環境異常能否自動斷電，通常坊間大品牌皆提供相關安全保護機制，包含無線充電板金屬異物偵測保護等，相對有保障，所以建議價格即使貴上一些，也要認明挑選大品牌。

當然購買前亦要清楚自己要充或想接駁的設備，選擇相對應的功率產品或快充線，線材上若是iPhone使用，需認明有蘋果MFi認證，並注意接頭規格的相容性與尺寸長短；最後再關心一下產品服務保固、外觀與獨特設計，是否能與個人裝置做最佳美感搭配，有無特別吸引自己的人性操作功能，如此就萬無一失。

（圖／NOVA情報誌提供）

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw

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