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越南妻結婚5年半跑了　他出示「超邊緣LINE對話框」…法官准離

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記者黃翊婷／新北報導

李姓男子與黃姓女子結婚5年半，去年5月妻子說要回越南探親，沒想到一走就此失聯，就連LINE對話也變成「沒有成員」，考量到雙方分居已經一年多，這才看開再等下去也不會有結果，於是決定向新北地院訴請離婚，並在本月21日獲得法官裁准。

▲▼ 示意圖,吵架,家人,夫妻,孩子,關愛,溝通（圖／123RF）

▲黃女離開之後，李男連她曾經回來台灣兩次都不知道。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

李男在判決書中提到，兩人是在2013年5月於越南結婚，同年12月回到台灣辦理登記結婚，之後就一起住在新北市，原本婚後生活過得還算平順，2019年5月妻子說要回越南探親，加上先前每年她都會返鄉過年，所以當下並沒有發現異狀，哪知道這一走人就直接消失，所有聯絡管道都被封鎖，根本找不到人，雙方至今已經分居一年多，「這段期間我連她是不是回來台灣了都不知道」，後來實在是等不下去了，這才決定提出離婚訴訟。

李母也出庭證稱，兒子和媳婦婚後與她同住，最後一次見到媳婦是2019年的母親節，「她說弟弟生小孩要回去越南看看，她一年至少會回去一趟，而且一去就好幾個月」、「我們不知道她在越南的地址，所以聯絡不上」、「她都不回來，電話不通，東西也都搬光了，她要走的時候就已經搬了，那時候不覺得奇怪，因為她以前也都帶很多東西走，但這次感覺帶更多」。

▲▼示意圖,科技,手機,低頭族,滑手機。（圖／123RF）

▲李男的LINE被妻子封鎖。

而黃女經過合法通知皆未到庭，新北地院法官調閱出入境資料，發現她是在2019年5月2日出境，同年10月、隔年3月都有入境紀錄，李男卻完全不知情，可見她就算返台，也不打算主動聯繫丈夫。

法官接著指出，依據李男出示的「沒有成員」LINE對話框紀錄看來，黃女確實在離開之後就完全斷絕聯繫管道，顯然已經沒有繼續維持這段婚姻的意願，最終裁定准許兩人離婚，全案仍可上訴。

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