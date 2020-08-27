獨生留美碩士女逆倫打死7旬老母　家屬控殺母還圖遺產求重判

▲打死母親的林姓女子，二審請求輕判。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市具有留美碩士學位的林姓女子，去年3月間因找不到3份訴狀，懷疑73歲母親拿走訴狀，便以鈍器毆打並猛掐母親頸部，殺害母親。一審認定她有思覺失調症，判刑18年。案經上訴二審，高等法院27日開庭審理時，林女不斷請求法院輕判「9年」就好，但家屬的委任律師指出，林女是後還貪圖母親遺產，請法院切勿輕判。

43歲的林女父親為室內設計師，母親經商有成，家中在天母購有數處房產。林女雖然具有留美碩士學位，但婚姻、工作均不順利，最後離婚收場，案發前已經失業多時、在家啃老。林女父母在淡水買屋，父親過世後，林女因常與自來水、瓦斯、電信等公司訴訟，母親要她搬回天母同住。

案發於去年3月1日，林女在天母住處內找不到3份書狀，懷疑母親擅自取走；另外加上母親在主臥室內的果醬玻璃罐內放4張百元鈔，林女更懷疑母親詛咒她去死。隨後林女打電話給母親，痛罵「妳要是不把訴狀交出來，妳回家我會拿把刀把妳給殺了！」母親回家後，2人爆發激烈口角，最後林女更對母親施暴，扯髮、推拉，最後拿出不明鈍器，狂毆母親，母親因肋骨、胸骨骨折，內臟破裂而死亡。林女一直到晚間10點半才報案，謊稱母親被2名陌生男子攙扶回家後，就呼吸心跳全無。但檢方偵查後認定林女企圖誤導偵辦，依殺害直系尊親屬罪嫌起訴。一審法院審理時，林女否認犯罪，反稱母親有輕生念頭；一審法院雖認定她有思覺失調症，但行為時並未因精神疾病而影響其辨識行為違法之能力，因此仍將她判刑18年。

案經上訴，高等法院27日再度開庭審理，林女仍舊否認犯案，辯稱沒有殺害母親的故意，請求法院輕判；律師也說她精神疾病影響，再加上從小生長在保守家庭中，母親對外隱瞞她的精神疾病，沒有就醫，倘若接受治療，在社會化的可能性很高。但家屬委任的告訴代理人張衞航律師指出，林女犯案後，還會記得去精舍、去倒垃圾，似乎沒有發生意外，冷血至極，甚至還向其他家屬詢問母親遺產的事情，讓家屬無法接受，因此請求法院切勿輕判，並要求法院在刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所監護，以免再犯、危害公安。

林女最後陳述時，還是否認在電話中威脅要殺媽媽，更說「如果判9年的話可以接受。」她還押時，面對記者詢問「殺害媽媽會後悔嗎？」等問題，均不回答。

