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陸委會辦青年兩岸關係研習營　陳明通：絕不接受矮化台灣

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▲▼大陸委員會於109年8月24日至27日假中華電信學院板橋訓練所辦理「109年青年學生兩岸關係研習營」活動。（圖／陸委會提供）

▲陸委會主委陳明通向青年解釋政府的兩岸政策立場。（圖／陸委會提供）

記者陳政錄／綜合報導

陸委會於24日到27日舉辦「109年青年學生兩岸關係研習營」活動，勉勵同學廣泛涉獵國際情勢、中國大陸社會經濟發展資訊。陸委會主委陳明通在活動中對學生表示，政府秉持「和平、對等、民主、對話」戰略指導原則，尋求兩岸重啟良性互動、維持台海和平穩定，絕不接受「一國兩制」矮化台灣、破壞台海現狀。

陳明通於24日出席研習營始業式並講授「政府兩岸政策」課程，他也勉勵同學們，應廣泛涉獵國際情勢與中國大陸社會經濟發展資訊，對於兩岸關係與台灣未來發展有更多、更深入的思考。

▲▼大陸委員會於109年8月24日至27日假中華電信學院板橋訓練所辦理「109年青年學生兩岸關係研習營」活動。（圖／陸委會提供）

▲大陸委員會於109年8月24日至27日假中華電信學院板橋訓練所辦理「109年青年學生兩岸關係研習營」活動。（圖／陸委會提供）

他進一步說明，兩岸關係不是單純的台灣與中國大陸的關係，應由美中台戰略三角關係解讀，才能瞭解目前台海局勢與未來走向。

陸委會今年辦理的「青年學生兩岸關係研習營」，將辦理2梯次，於24日到27日舉辦的第1梯次，假中華電信學院板橋訓練所舉行。

陸委會表示，第1梯次「兩岸關係與數位科技趨勢」研習活動，邀請兩岸、國際、科技等領域專家學者，針對「政府兩岸政策」、「當前國際情勢與兩岸關係」、「中國大陸情勢與發展現況」、「台灣數位網路科技應用與發展前景」、「數位資訊的風險與兩岸資訊安全管理」等主題，以專題講座、學生互動討論等方式進行，希望透過本次研習活動，增進我青年學生認識兩岸關係及政府兩岸政策，並深入瞭解台灣數位發展優勢與當前數位科技風險與資安管理的重要性。

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