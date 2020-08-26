何大一開發9個新冠抗體藥！　將授權台灣「生產+商化」：前進國際打世界盃

▲新冠病毒3D照。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠病毒疫情仍在全球肆虐，不過美國華裔科學家、愛滋病毒權威何大一的研發團隊傳出好消息！他表示，所開發的9個新冠抗體藥物，已有4、5家重磅級大藥廠洽談授權中，其中一個將授權台灣，助推台灣成為抗新冠世界隊。

據《工商時報》報導，何大一已從5名住院的重症感染者中取得很多單株抗體，並找出9個最有效、最可以直接對抗病毒的抗體，該研究報告已於7月22日刊登於權威的《自然》（Nature）學術期刊。

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何大一表示，該9個抗體能在非常低的濃度下，得以中和病毒，且具高親和結合能力和多樣性優勢，若用來預防感染，只需一劑，就能維持3到6個月，目前已規劃10月起針對預防和治療二大領域展開人體臨床測試，該抗體藥物將向美國FDA申請緊急使用授權（EUA），預計明年夏天可望上市。

▲各國研究人員都在全力研發治療藥物和疫苗。（示意圖／路透）

何大一透露，目前確實已有4、5家重磅級藥廠洽談授權，有的藥廠就要了2個，會保留一個授權台灣藥廠，主要是台灣市場太小，未來疫苗或新藥上市，台灣可能不易優先得到，因此「我們會有一個藥物授權台灣生產和商化」，以台灣目前感染人數並不多，未來也必須將國外患者納入臨床試驗」，該藥物除了台灣自用也可前進國際打世界盃，正式成為抗新冠世界隊。