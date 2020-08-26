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海上大戰！風電毀海床魚屍遍布　討海人收入慘剩10分之1

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夏天是重要魚季，許秦源的魚船過去七月就可賺到逾百萬，上月收入卻連十萬都不到。（圖／宋岱融攝）

▲夏天是重要魚季，許秦源的魚船過去七月就可賺到逾百萬，上月收入卻連十萬都不到。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

雲林外海被選定為離岸風電場域，開發商達德能源卻與當地漁民衝突不斷，當地漁民指控，風電作業船擾動海床，魚群棲息地慘遭破壞，出海都會看到滿滿魚屍，夏天本該是重要魚季，今年的收入卻不到昔日10%，生計大受影響外，國人愛吃的白鯧、烏魚等海鮮，未來恐怕將在餐桌上絕跡。

本刊調查，「廢核」是蔡英文總統2016年的競選政見，即使2018年公投時，多數民意支持「以核養綠」，蔡英文仍開出「2025年綠電比例達20%」的支票。

為達成目標，政府想方設法尋找替代能源，投入千億鉅資重點發展離岸風電，首座離岸風場「海洋風電」於去年底啟用，彰化、雲林和苗栗風場也在今年展開海域工程，雲林風場由德國廠商達德能源承包，上月底還宣告水下基礎及風機塔架超前交貨，在高雄港舉辦交貨儀式，慶祝國產化取得重大成果。

但風機還未正式裝設，光是前導作業就已嚴重破壞當地生態，口湖青年漁民許秦源指出，作業船為裝設纜線而擾動海床，魚群的棲息地遭破壞，每次出海都只看到大量魚屍，漁民捧著翻肚的屍體欲哭無淚，收入也備受影響。

海上大戰2／風電毀海床魚屍遍布　討海人收入慘剩10分之1

▲漁民控訴，如今出海只能看到大量魚屍，漁民撈著翻肚的屍體欲哭無淚。（圖／CTWANT提供）

許秦源說，自家漁船過去光是7月就能賺進逾百萬元，但今年同樣7月收入卻連10萬都不到，白鯧、三牙、石鱸等高經濟魚類都消失無蹤，得越開越遠才能小有收穫，更擔心冬天的烏魚不會回來，這些台灣人慣吃的海鮮恐在餐桌上絕跡。

針對指控，達德公共事務部經理張雅惇回應，目前還在與當地居民協商中，漁民認為漁獲量被嚴重低估，也提醒漁民提供相關證據，以證明漁場與風場重疊性和過往年收入，才能作為憑據討論賠償方案。

海上大戰2／風電毀海床魚屍遍布　討海人收入慘剩10分之1

▲漁民們懷疑，達德的作業船為施作風電設備擾動、破壞海床，才會造成大量魚類死亡。（圖／CTWANT提供）

至於漁民日前收到的信件，張雅惇表示不清楚公司是否有發過該信，但用意應是提醒漁民遠離工作船，為避免危險才使用較嚴厲字眼，目前也已跟找來帶刀男子的下包商解約，希望能回歸理性協商，與漁民取得共識以達到雙贏局面。

經濟部能源局則表示，目前找來農委會幫忙，希望漁民拿出銷貨資料，以證明他們的收入狀況，希望能協商出漁民和業者都能接受的方案，在雙方之間取得平衡。

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