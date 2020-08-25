嘉義資源回收車變身環保運鈔車　淨車保平安...集中收運中元紙錢

▲嘉義縣利用環保運鈔車集中收運中元普渡紙錢，媽祖婆地藏爺坐鎮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今年慈悲教孝月(農曆7月)期間，嘉義縣環保局協請新港奉天宮天上聖母、地藏王菩薩及鹿草中寮安溪城隍廟城隍爺，舉辦「慈悲教孝月(農曆7月)紙錢集運車淨車祈福法會大典」，由縣長翁章梁帶領環保局進行淨車除穢保平安法事，環保局呼籲民眾響應紙錢減量燒，共同維護空氣品質。

▲法師為環保運鈔車淨車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

法會大典25日下午在環保局停車場舉行，翁章梁擔任主祭官，邀請府城祖傳延陵道壇吳政憲道長依科儀進行淨車祈福儀式，祈求農曆7月人車平安。淨車儀式除針對環保局紙錢集運車輛外，鹿草、義竹、東石和新港鄉公所清潔隊也到場參與法會，未到場的鄉鎮市公所紙錢集運車輛也以車號於現場同步淨車祈福，9月10日上午10時良辰吉日另外在焚化廠舉行「慈悲教孝月紙錢集中煉化淨爐祈福法會大典」。

▲清潔車化身環保運鈔車集中收運中元普渡紙錢 。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局表示，9月2日中元節派出紙錢集運專車，於當日下午3時30分起沿朴子市重要道路（自朴子地政事務所起沿山通路、文明路、海通路、平和路、中央公路、開元路、中正路、光復新路、大同路、南通路二段）巡迴宣導及集運，鼓勵民眾將普渡後的紙錢交由專車集中處理，避免造成區域短時間空氣污染。

「紙錢集中焚燒」共計有102站，包含嘉義縣政府、各鄉鎮市公所、太保遠雄國寶社區、嘉雲寶塔、慈雲寶塔、長庚醫院嘉義分院、鹿草城隍廟、水上鄉苦竹寺、台灣化學纖維股份有限公司新港廠等單位設有多處集中處理。

環保局指出，慈悲教孝月紙錢集中處理量從2017年9.64公噸、2018年21.56公噸，2019年28.61公噸，表示民眾已漸漸接受紙錢減量及集中處理觀念，並逐步推動以米帶金、以功帶金等方法搭配集中燒政策，提供民眾更多選擇及更容易接受的祭祀方式，最重要的是祭祀心意不減。

翁章梁指出，為了祭拜好兄弟，農曆7月紙錢的數量會多出許多，但焚燒紙錢會造成空氣污染，環保局特別協調各公所以資源回收專車載運紙錢集中焚燒處理，資收車也由法師舉行淨化儀式，請鄉親放心，一定會將大家的心意百分之百送到。

環保局推行紙錢集中燒方式，提供線上或來電預約紙錢集中燒服務，有需要的鄉親也可以洽請各鄉鎮市清潔隊處理，紙錢載運服務全年無休，請線上或傳真預約，聯絡電話05-3628982張先生，傳真電話05-3621640，紙錢集中燒網址https://reurl.cc/4RAN4v，疏文網址：https://reurl.cc/20278O