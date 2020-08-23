買一送二！桃園綠色消費樂購季　竹圍漁港叫賣民眾賺很大

▲桃園綠色消費樂購季首場，於竹圍漁港叫賣搶好康。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市環保局23日於竹圍漁港，舉辦「綠色消費樂購季」活動，湧入上千名民眾一起促進經濟搶好康，有別於過往在大賣場內辦理推推樂等綠色消費宣導，環保局首度舉辦戶外場，接著將於8月29日在大園區老人活動中心及8月30日在沙崙區軍史公園，再辦理二場次的樂購季戶外宣導活動，請民眾把握難得機會。

▲超級好康買一送二！民眾賺很大。（圖／環保局提供）

第一次在竹圍漁港辦理的「綠色消費樂購季」現場買氣熱烈，環保局也在現場進行航空噪音防制及資源回收政策宣導。值得一提的是，大園在地的小蘭滷味攤，為了支持綠色消費，特別進行義賣，將當天所得全數捐出做公益，讓當天的消費活動既環保又有愛心。

▲▼桃園綠色消費樂購季首場，於竹圍漁港叫賣。（圖／環保局提供）

蒞臨活動的鄭文燦市長表示，「綠色消費」是指選購具有節能、省水、環保標章或在地當季的產品。為了推廣綠色消費，桃園市環保局結合大園區農會、竹圍漁港攤商及各綠色通路等舉辦樂購季活動。活動現場設有環保闖關兌換好禮，辦理綠色產品特賣會，並邀請農會產銷班、竹圍漁港叫賣哥等，推廣在地農漁產品。

環保局表示，今年的「綠色消費樂購季」活動分為三個系列活動，包含，第一個系列是8月底在航空噪音管制區辦理大型綠色消費戶外活動、第二個系列將於9至10月間在桃園市大型綠色賣場辦理限時搶購及推推樂活動、第三個系列則於桃園市綠色超市擺攤辦理限量買一送一活動。

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