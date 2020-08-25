七夕飛來豔福！剛停好車「一對彩虹降臨肩膀」畫面太美　9千人嗨：這對30萬

▲肩上多了30萬的模樣。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

今天七夕情人節，就連小動物也成雙成對！一名女子今天早上出門買東西，機車才剛停好正要下車時，突然2隻亮眼鮮豔的鸚鵡從天而降，直接停在她的肩膀上，把她嚇得石化不敢動。照片曝光後，鸚鵡絕美羽毛引發熱烈討論，網友全誇她超幸運，而且這對鸚鵡身價加起來可能超過30萬。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，2隻鸚鵡遠遠飛來各停在她左右肩膀，當下她先是覺得驚嚇，同時也很怕會被攻擊，只好暫時僵住不動，2隻鸚鵡則好奇地輕啄她的安全帽，她回過神來才發現，這2隻巨型鸚鵡身上的羽毛美到像一幅畫，身體是鮮豔的橘黃色，翅膀更是少見的蒂芬尼藍，彷彿是從童話故事中飛出來，於是趕快拿出手機和牠們自拍。

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▲比康永哥肩上的鳥更氣派。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



這2張難得的合照曝光6小時就將近9000人按讚，專業網友指出，這是一隻要價10幾萬的「金剛鸚鵡」，特色是壽命很長又聰明，野生的可以活30至40年，人工飼養可活70至90年，比人類長壽都有可能，而且實施「一夫一妻制」，終生只會認定一個伴侶，對飼主也非常忠誠。

網友回應，「不用怕，牠們認定妳是主人了！這個價值不斐」、「好特別的經驗，不像我都是鳥屎在背上」、「比康永哥還厲害」、「別騎車，不然會被檢舉三貼」、「十幾萬放在肩膀的感覺如何」、「這兩隻差不多30萬吧」、「是不是覺得你是同類，衣服穿的太鮮豔。」也有人提醒，這2隻鸚鵡腳上都有腳環，應該是主人帶出來放飛，別任意抓捕帶回家。