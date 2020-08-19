超車就被比中指！女副駕「曬照肉搜」網全怒了　機車男PO行車紀錄器大逆轉

▲車主拿球棍不斷作勢要打人。（圖／翻攝自台東人大小事）

網搜小組／鄺郁庭報導

一起行車糾紛讓網友全怒了！臉書社團《台東大小事》這兩天有一名女網友氣憤表示，她在台東農工前面要超一輛機車，短按喇叭提醒卻被比中指，遭嗆「來啊！下車啊！XX娘勒！」說對方甚至要告她。貼文一出，許多人相當生氣，力挺女網友，認為機車騎士太囂張。結果事情發生不到幾天，騎士本人就貼出行車紀錄器，案情大逆轉。

該位女網友先發文，貼出機車騎士的機車和車牌照，指控「在台東農工前面要超車，短按喇叭提醒他就被比中指，問他為什麼要比中指，直接回『來啊！下車啊！XX娘勒！』請問到底有什麼問題？現在他要告我們！我們就等著看。」

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▲女網友發文指控機車騎士很囂張。（圖／翻攝自台東人大小事）

事後，機車騎士本人也在社團裡自清，貼出行車紀錄器，並在文中解釋道，當時是晚上7點50左右，他準備要去買晚餐，「澄清一下當時狀況，當時是這樣的，我騎在外側車道，地上並無所謂的禁行機車，也在規定時速騎乘」，因為看到前方紅燈，就開始減速。

騎士指出，他這時就注意到後方車輛開始逼近，沒想到對方不僅逼近，還按了一下喇叭，接著就直接加速切到他前方。情急之下他先是往車道旁邊靠，也忍不住揮手示意，說自己根本不是比中指，把手舉起來單純是想表達「（你按我喇叭、切車道等行為）是什麼意思？」

接下來的事情讓他更傻眼，對方見他把手舉起來，就在他前方急煞，車窗可以看到一名男駕駛跟女副駕，車主開口就是一句「安那（怎樣）？」聽到騎士反問「怎樣？我騎好好的擋到你是不是？」男駕駛開始火爆飆國罵「哩金罵戲咧X北X小（你現在是在X北什麼）？」一旁的女副駕叼著菸也開嗆「趕快走啦！啊就騎旁邊一點就好了啦！」

▲▼騎士看到車主抄球棒，只能不斷往後退。（圖／翻攝自台東人大小事）

騎士被這樣一罵，忍不住直呼要報警，沒想到車主一個爆氣，竟然拿著棒球棍下車，過程中至少作勢3、4次要打人，讓騎士只能不斷後退閃避。更誇張的是，男駕駛回到車上要離開之前，竟然對著騎士踩下油門、彷彿要撞人，若不是機車男趕緊躲到人行道上，可能就真的會被撞下去。

▲機車男躲到人行道上，不然恐怕就被撞。（圖／翻攝自台東人大小事）

驚險畫面曝光，女副駕的控訴狠狠大逆轉，不僅自打臉「騎士先比中指、先罵人」的說法，更證明囂張的人根本不是機車男。許多人開始湧入女網友的貼文罵人，最後女子雖然趕緊刪文處理，不過事情已經爆開，甚至有人轉傳到《輕檔車俱樂部》、《爆廢公社公開版》等社團，網友更紛紛開嗆要車主和女副駕面對。

事情爆出後，台東分局行政組巡官王竣鴻也在留言處留言，表示警方已經在處理中，「本案已由台東分局依規定受理、雙方皆已至所說明，將於近日函送地檢偵辦，謝謝各位網友關心。另有關當事人個人資料及個人隱私，煩請各位網友尊重，以免觸法。並再次呼籲駕駛人駕駛車輛時應遵守交通規則，行車若遇糾紛，請立即撥打110報案，由警方處理。」