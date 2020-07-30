加拿大驚收「來自台灣」不明種子包裹　中華郵政證實了：已開罰物流商10萬

▲加拿大安大略省有人收到可疑包裹，疑似經台灣轉運。（圖／翻設自推特／@OPP_CR）



記者賴文萱／台北報導

國外近來發生收到奇怪「種子包裹」的狀況，加拿大安大略省警察局（Ontario Provincial Police）就PO出一張照片，當中赫然可見中華郵政標誌與「經台灣轉運」的字樣。對此，中華郵政證實，該郵件確實是台灣物流業者將境外集運郵件透過郵局「貨轉郵」方式交寄到國外，貨運來源雖非國內，但因業者交寄違規物品，已開罰10萬元，後續也要求業者暫停收寄該前端廠商的所有郵件，並會加強現場查核。

安大略省警察局在推特上表示，這些外國種子通常來自中國或台灣，呼籲民眾不要貿然種植。根據照片中的郵政單資訊，此包裹疑似經台灣轉運，上頭寫著「台北台灣ROC」字樣，還有熟悉的中華郵政標誌，經查詢後可知，編碼100561是台北郵局快捷收投股的分局編號。

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If you receive an unsolicited shipment of foreign seeds in the mail from China or Taiwan DO NOT plant or dispose of them. Call the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) at 519 691-1306 or 1 800 442-2342. Unsolicited seeds could be invasive & threaten our environment. ^kj pic.twitter.com/n5hvlFS1W8 — OPP Central Region (@OPP_CR) July 28, 2020



對此，中華郵政證實，該包裹確實是從台灣「貨轉郵」方式交寄到國外，主要是台灣物流業者從境外收集集運包裹再寄出，但內容物來源並非來自台灣，強調不是本土郵件。

中華郵政表示，該家物流業者因違規交寄種子等違禁物品，已開罰10萬元，也要求業者未來暫停收寄前端廠商的所有郵件，若再有發生，除會繼續開罰最重10萬元之外，更嚴重會視情節結束雙方合約。

由於國外近來頻收到不明種子包裹，中華郵政將在現場作業加強查核每個郵件單號跟呈報郵件的內容是否相符；另外，也正在蒐集可疑郵件項目，針對查出的謊報項目，透過電腦設定參數進行過濾，避免再發生類似狀況。

CTV電視台報導，加拿大食品檢驗局（CFIA）發布聲明警告，如果民眾突然收到來源不明的種子包裹，切勿種植或丟棄，以免傷害農業或自然環境，因為那些種子「可能是入侵性植物的種子，或者帶有植物害蟲，引進加拿大時將造成危害」，也呼籲收件者好好保存包裹，迅速與地方辦公室聯絡。

由於美國維吉尼亞州和猶他州也有民眾收到不明種子，農業部（USDA）也於28日發布類似警告，並正蒐集種子，進行檢測。相關單位認為，這些種子可能是「刷單詐欺」（brushing scam）手法，也就是電商賣家向某人寄送便宜產品或空箱，利用此筆運貨資訊捏造假的正面評論，提升業者在電商平台上的評價。

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