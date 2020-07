加拿大驚收「來自台灣」不明種子包裹　中華郵政證實了：已開罰物流商10萬

▲加拿大安大略省有人收到可疑包裹,疑似經台灣轉運。(圖/翻設自推特/@OPP_CR)



記者賴文萱/台北報導

國外近來發生收到奇怪「種子包裹」的狀況,加拿大安大略省警察局(Ontario Provincial Police)就PO出一張照片,當中赫然可見中華郵政標誌與「經台灣轉運」的字樣。對此,中華郵政證實,該郵件確實是台灣物流業者將境外集運郵件透過郵局「貨轉郵」方式交寄到國外,貨運來源雖非國內,但因業者交寄違規物品,已開罰10萬元,後續也要求業者暫停收寄該前端廠商的所有郵件,並會加強現場查核。

安大略省警察局在推特上表示,這些外國種子通常來自中國或台灣,呼籲民眾不要貿然種植。根據照片中的郵政單資訊,此包裹疑似經台灣轉運,上頭寫著「台北台灣ROC」字樣,還有熟悉的中華郵政標誌,經查詢後可知,編碼100561是台北郵局快捷收投股的分局編號。

If you receive an unsolicited shipment of foreign seeds in the mail from China or Taiwan DO NOT plant or dispose of them. Call the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) at 519 691-1306 or 1 800 442-2342. Unsolicited seeds could be invasive & threaten our environment. ^kj pic.twitter.com/n5hvlFS1W8