外交部：設立法國普羅旺斯台北辦事處　鎖定航太、生醫產業合作

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

外交部25日表示，考量台灣與法國在經貿、科技、文化及教育等領域交流不斷深化，我國確定將在法國南部的艾克斯普羅旺斯市（Aix-en-Provence）設立「駐普羅旺斯台北辦事處」。

外交部表示，法國為歐盟核心成員國，為我國人旅歐首要目的地及重要經貿夥伴，雙方在經貿、航太、生醫及科技產業的合作前景廣闊。

外交部指出，艾克斯普羅旺斯市與法國第一大港馬賽市共構「艾克斯-馬賽-普羅旺斯大都會區（Métropole d’Aix-Marseille-Provence）, AMP」，位居法國南部城市群中線，為法國高鐵TGV停靠站，與法國第二大城里昂（Lyon）、全球生態研究重鎮蒙佩里耶（Montpellier）、法國尖端科研據點索菲亞科技園區（Sophia Antipolis）、具法國矽谷美名的格勒諾柏（Grenoble）及航太重鎮土魯斯（Toulouse）均具地利之便。

外交部表示，南法地區為我國人赴法國旅遊重要目的地之一，「駐普羅旺斯台北辦事處」作為駐法國代表處在南法區域的辦公室，未來兩處將密切協調合作，為我國人及旅法僑胞提供更優質服務，並將強化台法雙方的經貿、科技產業等交流。

外交部表示，自2016年至2019年，我國人赴法國的人數成長幅度高達62%，法國民眾來台人數也成長近30%。由於台法雙方交流增長幅度顯著，預期「駐普羅旺斯辦事處」設立後，將可在前述交流成果的基礎上，持續深化台法的友誼與合作。