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命帶最強3大主星組合+4顆輔星　桃花運強到抓不住

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▲▼台北霞海城隍廟，月老，拜月老，月下老人。（圖／記者蔡玟君攝）

▲香火鼎盛的月老廟，經常有善男信女前往拜拜求姻緣、求桃花。（圖／記者蔡玟君攝）

記者洪菱鞠／台北報導

你知道自己命中帶桃花嗎？有桃花運的人，一般大多聯想異性緣很好，但其實桃花也泛指人緣，走到哪都受人歡迎的話，對工作很有幫助。今天是七夕情人節，正好可以來看看什麼樣命宮或夫妻宮的主星組合最充滿異性魅力、命帶桃花？旺好運紫微老師正造分析，命中有以下3個最強主星組合以及4顆輔星的話，桃花運旺到不行。建議可先上網查詢免費紫微命盤，再來對照自己的命宮跟夫妻宮是否上榜。

命帶桃花最強主星組合第1名：紫微貪狼
如果你的命宮或夫妻宮是紫微貪狼，且又剛好落在十二宮位的卯宮的話，恭喜你，你的異性緣非常好！正造老師分析，因為紫微這顆星是事業主的關係，所以紫微貪狼落在命宮或夫妻宮的人，基本上會選擇的對象，會比較是對他（她）事業上或成就上有加分的那個人；簡單說紫貪命格的人非常講究門當戶對，希望自己的另一半能在人生路上為自己進階加分。

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命帶桃花最強主星組合第2名：廉貞貪狼
旺好運紫微命理正造老師指出，如果你的命宮或夫妻宮有廉貞貪狼組合，又剛好落在亥宮的話，桃花的性質也很強。廉貞這一顆星對於追求事業成就非常在意，她（他）放電的地方可能會落在社交圈或朋友圈。正造老師分析，廉貞貪狼在夫妻宮或命宮的人，會特別享受那種被當明星般愛慕、崇拜的感覺。

正造老師提醒，女性朋友如果發現你的另一半夫妻宮或命宮出現廉貞貪狼，你要注意他可能擁有很多外在粉絲，但是還好廉貪的人很有原則、道德感也強，不致於亂來，就只是喜歡眾人鎂光燈聚焦的感覺，不用太過擔心。

命帶桃花最強主星組合第3名：紫微破軍
旺好運紫微命理正造老師指出，夫妻宮或命宮若有｢紫微破軍」也屬於命帶桃花的人，若又落在丑宮，桃花運會更強。正造老師分析，紫微星非常在意工作，所以戀愛對象可能都跟工作有關，而破軍則是那種會｢瞬間愛上、但又會瞬間喜新厭舊」的一顆星。

正造老師分析，｢紫破」的特色最明顯的就是，很容易發生姊弟戀或爺孫戀這種年紀差上一大截的戀情，且一點都不在乎外界眼光。

如果女性朋友的另一半，命宮或夫妻宮是紫微破軍，他可能很容易在外面社團或處理外務時，遇到年紀相差很多的人對他產生愛慕，要特別注意。

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

▲你知道自己或另一半是否命帶桃花嗎？參考一下命宮跟夫妻宮有哪幾顆星，在交往過程中就能特別注意一下。（圖／unsplash）

另外，除了上述主星組合，如果夫妻宮又出現以下幾顆輔星搭配，那桃花運更是強到抓不住。

輔星No.1紅鸞
大家都聽過紅鸞星動，紅鸞是一顆正桃花，也就是以結婚為前提的一顆星，他需要的是儀式感，不會是隨便玩玩。

輔星No.2 天喜
正造老師指出，紅鸞的對宮永遠會出現天喜，夫妻宮出現天喜，他會比紅鸞星更主動積極尋求一個正式的名分，所以也是屬於正桃花。

輔星No.3 咸池
咸池星落在夫妻宮者，喜歡一次性的慾望刺激，所以是屬於偏桃花。旺好運紫微老師正造強調，夫妻宮有咸池星者，特別愛沉迷於聲色場所，要特別小心桃花劫。

輔星No.4 天姚
天姚星也是屬於偏桃花，但比咸池稍微正面的是，天姚星落在夫妻宮的人，會去想辦法學些東西增加自己對異性的吸引力，不過因為是偏桃花，還是容易流於私慾的滿足，且容易因為酒色財氣陷入別人所設計的官司訴訟，要特別注意。

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