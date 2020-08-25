情人節前一天「去世父親來電了」　她手滑超懊悔...網飆淚：真的好想接到

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨日下午正忙碌時，手機突然響起，沒想到拿近一看，竟出現過世父親的畫面，不小心將電話按掉的她十分後悔；神奇的是，她事後再三檢查，完全找不到未接來電顯示，不禁淚喊「你可以再打一次嗎？」

「有沒有人接過已逝親人的電話！」女網友在靈異公社發文說道，當時她正忙別的事，才轉頭便發現手機不斷響著，於是拿起來看，居然是去世父親的畫面，「我緊張地以為是我按了撥出鍵，就不小心把電話按掉了......。」

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事後，她查看手機是否有誤按到「撥出」或「未接來電」，結果看了兩三次，完全沒有一點痕跡，連Line也沒有，「爸爸的號碼很早就停掉了，但我很確定真的是爸爸打來的，我第一次遇到這樣的事。」

剛好今天日情人節，女網友不禁猜想，老爸可能是有話想請她轉達給母親，也感性地問「爸爸真的是你打來的嗎？你可以再打一次嗎？」

▲也許是爸爸想她們了。（圖／翻攝自靈異公社）

洋蔥文惹淚一票網友，大家紛紛回應，「看來妳爸真的很愛妳」、「找時間去看爸爸吧，他似乎有話跟妳說」、「這種機會應該很多人都希望遇到」、「我也希望往生的父母打來」、「我也好想我爸爸阿！哭哭」、「妳的爸爸應該是想妳了，他只是透過這樣的訊息來讓妳知道，不管真假與否，找個時間去拜拜他，說說話」、「如果我爸爸也能夠打給我就好了」。

同時也釣出遇過類似情況的人，「有遇過，尤其是半夜。很玄的是，手機留著，號碼捨不得退號，一直都有繳費，所以是不可能賣給其他人用的狀況下發生的」、「我接過，是過世男朋友的電話，剛好旁邊有感應得到的人，有幫男朋友轉達一些話給我」。