吳斯懷「還沒等國軍上場就Game Over」問蔡總統：兩岸除對撞沒其他選項？

▲吳斯懷認為，蔡政府一面倒地靠向美國，引用美國許多「口惠而實不至」的政策，誤導台灣民眾產生錯覺，認為台海發生戰爭，美國一定援台。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨立委吳斯懷表示，他想問總統蔡英文，「兩岸除了對撞沒有其他選項嗎？不需要『卑躬屈膝』，妳有尋求對等、尊嚴、對話的空間嗎？再放任情勢發展，會不會還沒等國軍上場，就Game Over？」

吳斯懷24日在臉書說，近日兩岸硝煙似乎越演越烈，但國內政治亂鬥才是亂源，人民無感才是真正的危機，「請問國人，兩岸除了對撞沒有其他選項嗎？兩岸除了戰爭威脅就沒有其他危機嗎？兩岸一旦開戰，其他部會、全國人民都沒事嗎？兩岸戰爭只是國軍的責任嗎？」

吳斯懷指出，連前後任總統都開始對嗆了，馬英九無法接受蔡英文選擇錯誤國家路線，輕率把國家推到戰爭邊緣；蔡英文發動府院黨齊轟，抨擊馬英九身為前國家元首，竟和中共政府唱和，一起用戰爭威脅台灣人民，悖離台灣主流民意與國際現實。

▼吳斯懷想問蔡英文，「兩岸除了對撞沒有其他選項嗎？」圖為蔡23日視導金防部。（圖／軍聞社）

吳斯懷說，蔡政府一面倒地靠向美國，引用美國許多「口惠而實不至」的政策，誤導台灣民眾產生錯覺，認為台海發生戰爭，美國一定援台，因此她把所有提醒台海兵凶戰危的人都打成「卑躬屈膝」。

吳斯懷提到，似乎只有國防部感受到情勢險峻，積極備戰，國防部一再強調，國軍本「不挑釁、不示弱」的原則，強化各項戰備整備，以達到「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」之目標；國防部又說，戰力的發揚，關鍵並不在時間的長短，憑藉的是守護自由民主的決心，國軍有信心，也有能力，迫使敵人犯台失敗，即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步。

「目前，除了國軍努力備戰之外，國安高層，其他部會呢？」吳斯懷寫道，外交戰、經濟戰、網路戰、心理戰、國家基礎設施防護、能源危機（天然氣儲量），這些威脅都不是國防部主責業務，「我們準備好了嗎？請問蔡總統，兩岸除了對撞沒有其他選項嗎？不需要『卑躬屈膝』，妳有尋求對等、尊嚴、對話的空間嗎？再放任情勢發展，會不會還沒等國軍上場，就Game Over？」

▲▼吳斯懷臉書發文。（圖／翻攝吳斯懷臉書）