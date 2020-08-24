兩岸開戰不是「戰爭成敗問題」　張競：中華民族是否繼續「骨肉相殘」

▲兩岸開戰可以撐多久，成為近日軍事界討論的話題。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林彥臣／綜合報導

前總統馬英九日前召開「國家不安全研討會」，再度提及解放軍開戰「首戰即終戰」，要總統蔡英文不要一廂情願依靠美國。相關言論引發軍事界對於兩岸開戰台灣可以撐多久的討論。對此前艦長、中華戰略學會研究員張競接受媒體訪問時表示，兩岸開戰不是戰爭成敗的問題，而是中華民族是否繼續骨肉相殘的歷史責任。

張競在臉書上，貼出兩段舊新聞，一則是前總統蔣介石於1969年，與美國國務卿羅吉斯的談話，當時就提及台灣面對解放軍的進攻，只能撐2~3天。另外2011年，立委蔣孝嚴質詢前國防部長高華柱，面對解放軍第一擊，國軍可以撐幾天的議題，高華柱表示，國軍一定要撐過2個星期。

▲解放軍近期頻繁進行軍演。（圖／翻攝東部戰區微博）



根據《中國時報》報導，張競指出，該研討會中多位學者專家列出美國多位政府高官判斷臺海開戰結果文稿，以及智庫針對臺海衝突所作推演結果，作為支持本身觀點論述基礎；但張競指出，兵棋推演並非用來算命，其目的在於尋找與檢討歸結決策缺失，避免在實際狀況發生時，作出錯誤判斷以及處置。

張競強調，不要迷信美國前政府軍事或情報首長所提出之判斷，「元帥無兵馬，不過是個卒」軍情首長在位時，能夠掌握豐富資源與情報，眾多幕僚共同作業產製出各項狀況判斷與應對計畫，首長靠得是整個作業體系，不是個人天縱英明，所以靠著以往經歷看起來很權威，其實都是靠自己作戰的單兵。

張競呼籲，「戰火無情、和平無價」現在根本不是戰爭成敗問題，而是中華民族還要不要繼續骨肉相殘的歷史責任，各方瞎猜開戰能撐多久，其實是將我們未來命運寄望在美國馳援，但若是想起越南淪亡時，海岸邊有多艘前來援救美國僑民與軍隊撤離之美軍艦隊，但卻無人伸出援手力挺南越，因此與其亂作白日夢，不如誠意止戈避戰，認真地處理兩岸關係，給和平一個機會，總比死心塌地地決定讓自宅當碉堡，庭園挖戰壕來的好吧？

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