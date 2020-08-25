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耀眼寶藍的蘭嶼、安靜淺淡的馬祖、復古墨綠的基隆　徐至宏畫下大海的一天

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小島上的我們，離海很近，卻似乎對海有點陌生，好似周遭的水泥叢林，無窮無盡的延伸到地平面的另一端。插畫家徐志宏以畫筆輕緩訴說海島上不同海域的藍，那些看似遙遠的他方，其實正在身邊對著你的心招手。

從小待在城市圈的我，鄉野自然成為我的心靈庇護所。長大後總以逃跑的方式，躲進本島外的另一座離島，在那裡待上好些時光，少則一兩天、多則幾個月，只不過假期是租來的，但生活不是。

打回現實，過慣了朝九晚五的日常型態，有時我會忘了大海的藍、浪花的白，忘了奔向自由的那股恣意盎然。雖說台灣四面環海，但我仍忘不了澎湖的嵵裡海岸，當年與高中摯友同行，我們身穿都市裡的衣服，就往大海裡鑽，海的確有股魔力存在，難以用言語說盡，你只能親身感受。

「每當想要安靜下來，我總會閉上眼睛，腦海裡便如沙漏般流出沙沙沙的浪聲，浮現白色浪花來來去去，像是在帶走一陣一陣的思緒，開心的，難過的，隨波而去，又重新開始。」能寫能畫的插畫家徐至宏，說起這番話傳進我的心坎裡。

因為緣分牽繫，與大海有了幾段邂逅。徐至宏以一天中的早上、午後、黃昏、夜晚，分別捕捉蘭嶼、馬祖、基隆等三種不同緯度的海域，觀察其變化及海邊的日常，囊括為新作品：《大海的一天》

海的日記，旁觀者的角度佐日常。

馬祖：大埔聚落

請繼續往下閱讀...

東莒島：東犬燈塔

海上靜物，挖掘意想不到的驚喜。

蘭嶼：氣象站

海的魔術，波光粼粼如天然劇場。

蘭嶼：藍色寶盒

蘭嶼：小八代灣 蘭嶼：雙色海

（完整文章請看城市美學新態度

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