孫安佐不一定關10年　有人製作爆裂物「也是未遂」獲2次減刑輕判1年10月

▲孫安佐觸犯的法條在實務上可能被法官減刑2次，有人就因此獲輕判1年10月。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐，因涉嫌在美國製造手槍未遂，24日被士林地檢署起訴，最重本刑無期徒刑，即使未遂犯減輕可能也要面臨十幾二十年的徒刑，最少也是3年6月，讓家人和學校都擔心，不過事實上，孫安佐觸犯的法條，除了未遂可減刑外，實務上也常被法官以《刑法》第59條情輕法重的霸王條款再減刑，過去就曾有製作爆裂物未遂，被輕判1年10月的案例。

一名檢察官指出，過去法院審判實務上，在審理類似案件時，標準都會放的比較寬，像是新北市陳姓男子在2016年間，把火藥裝進玩具槍店買來的瓦斯鋼瓶內，因瓶口未密封，被起訴涉嫌製造爆裂物未遂，與孫安佐面臨的是完全相同的《槍砲彈藥刀械管制條例》第7條第1項、第6項規定，都是本刑無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科最高3千萬元以下罰金。

可是新北地院審理後，認為陳男裝填的火藥只有0.7公克，和可瞬間毀壞建物、嚴重傷及他人生命之炸彈類火藥，不可比擬，且其製造之目的，並非為持以從事其他犯罪行為，對社會安全尚未造成具體實害，考量陳男已坦承犯行，光是以「未遂」減刑，仍然過重，因此再引《刑法》第59條，再減一次，最後判決1年10月，案經上訴高院駁回確定。

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