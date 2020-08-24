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7-11特設「新北嚴選專區」！免出遠門也能買到「名店商品」　手刀預購中

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▲▼（圖／新北市經發局提供）

▲新北市經發局局長何怡明與上架商品合影。（圖／新北市經發局提供）

生活中心／綜合報導

為了推廣新北市的特色商品，新北市政府首度與7-ELEVEN實體店家，聯手推出「新北嚴選專區」。對此，新北市經發局局長何怡明說，用這樣的方式，讓無法親自到景點的本市民眾，也能夠買到如肉乾、鳳凰酥、火山豆等11款新北知名店家商品；全台超過5,800家7-ELEVEN門市也於7月時推出預購型錄，讓民眾可以搶先預定西瓜吐司、天然豆漿、燒燉布蕾等10款項新北美食。

何怡明表示，今年受到疫情影響，為了協助伴手禮業者拓展銷售通路，藉由跟便利超商合作，讓小型店家增加曝光品牌的機會並提高知名度。

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何怡明說，在實體商店上架的商品共有11樣商品，分別為網路團購名店「黑師傅」的福源花生醬捲心酥、板橋排隊名店「小潘鳳凰酥」、屢獲新北市伴手禮獎「阮的肉干」的筷子肉干、世界品質評鑑大賞獲金獎殊榮的「荳芮米堅果」-椰棗抱夏威夷火山豆、椰棗抱頂級核桃仁，新北市餅伍仁酥禮盒的格麥西瓜酥、胡家幸福蜂蜜-玉荷包純蜂蜜、雪之戀台灣花生麻糬、雪之戀珍珠雪餅、三峽農會碧螺春綠茶細麵等商品。

▼上架商品十分多元。（圖／新北市經發局提供）

▲▼（圖／新北市經發局提供）

除了上述在實體店面可購買到的商品之外，何怡明也指出，7月於全台超過5800家7-ELEVEN門市推出的預購型錄中，還會增加元初豆坊-無糖／原味豆漿、花漾朋派的經典鹹派等商品，讓民眾不必出遠門，也能夠買到新北特色商品，同時也鼓勵民眾用行動力支持新北商品。

何怡明表示，新北市整府藉由媒合的方式，提供店家更多及更穩定的銷售通路。元初豆坊老闆蔡明儒說，透過這個專案，業績上升了近3成，也希望也更多也者可以參與上架超商行列。

何怡明說，這次的專案中提供的上架處不僅只有7-ELEVEN，新北業者還可以選擇在萊爾富或全聯上架，同時還會有優惠方案，如超商實體門市櫃位、預購型錄或網購等不同方式上架；業者在簽約上架後，還可以申請輔導費用，依不同的上架方式可獲得3,000元至2萬元不等的輔導費用，歡迎其他新北業者踴躍加入。

▼不用特地出門，也能買到新北特色產品。（圖／新北市經發局提供）

▲▼（圖／新北市經發局提供）

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