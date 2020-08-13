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影／「新北電商學院」正式啟動！ 東森購物受邀加入超強顧問團

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記者羅婉庭／新北報導

新北市13日舉辦「新北電商學院成立記者會暨說明會」，號召東森購物、亞馬遜全球開店、eBay等20家國內外電商業者組成新北電商顧問團，透過輔導模組，以8堂免費系列課程、一對一專業顧問諮詢、企業輔導，以及成功案例分享世代轉等四大主軸，提供在地企業營銷一條龍的輔導服務。

▲▲新北電商學院成立記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北電商學院成立記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

新北市經發局透過E-A-S-Y輔導模組，提供在金流、平台、行銷、公關、物流等各項經營電商所需資源的媒合與發展策略建議，提升企業數位與電商銷售能力，讓新北企業運用新銷售模式拓展宅經濟市場。

新北市府指出合作平台會持續增加。其中，東森購物是於1999年12月21日開台，是台灣第一家電視購物業者。除電視購物之外，東森購物並擁有閱讀率第一名的購物型錄、營收迭創新高的ET Mall東森購物網、無遠弗屆的手機行動購物，以及與電信龍頭中華電信合作，開拓的互動電視購物平台，成為台灣全方位的虛擬購物通路龍頭。

▲▲新北電商學院成立記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲東森購物受邀加入新北電商學院顧問團。（圖／記者羅婉庭攝）

新北副市長吳明機表示，今年因新冠肺炎疫情改變民眾生活型態及消費習慣，網路消費大幅增加，為協助新北企業增強經營體質，特別成立「新北電商學院」。

吳明機表示，透過E-A-S-Y輔導模組，以8堂免費系列課程的「教育訓練」(Education)、一對一專業顧問解答的「諮詢服務」(Advisory)、帶你邊做邊學的「企業輔導」(Support)，以及成功案例分享的「世代轉型」(Youth)四大主軸，為企業找方案、學技術、上架銷售等營銷一條龍的輔導服務，系統性協助新北企業應用電商拓展虛擬通路。

台灣網商協會張藤耀會長表示，因疫情影響讓企業更加認知到電子商務發展的重要性，企業面對轉型議題，需先改變思維並親自學習，從公司內部轉型做起。新北市這次成立「新北電商學院」，協助新北企業解決數位轉型面臨的困難，透過完整的輔導方案，提供企業最實際的協助。

經發局補充，活動現場同時安排「新常態下的企業數位新思路」講座，本次講座特別邀請台灣數位行銷第一把手─麥肯廣告集團張志浩執行長，解析從營運優化、顧客體驗，到商業模式再造的成功企業轉型秘訣。

新北電商顧問團成員包括東森購物、亞馬遜全球開店、eBay、SHOPLINE、PChome商店街、阿里巴巴國際站、淘寶台灣、文筆天天網、DHL Expres、美商優比速、美商優比速、善恩創新股份有限公司、台灣冠庭國際物流、BQool、萬泰國際物流股份有限公司。

▲▼新北電商學院成立記者會（圖／記者宋良義攝）

新北電商學院成立記者會，新北副市長吳明機致詞。（圖／記者宋良義攝）

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