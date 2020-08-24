普篩都傻瓜？陳時中嘆「做得好為何要學失敗的人」透露下一步動向

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中針對普篩做出回應。（圖／攝影中心攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

針對普篩議題，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，多國以普篩方式代替居簡防疫，但成效都不佳，甚至發生群聚感染，「做得好的人要學失敗的人，我想不懂這個道理」，感嘆「台灣有需要去冒這個險嗎？」

彰化縣衛生局日前啟動萬人新冠肺炎血清抗體調查，卻在25日公布結果前臨時自行喊卡，讓外界懷疑是被高層施壓。對此，陳時中否認施壓，表示要公布結果也沒有問題，啟動調查的主因是執行面上有「小瑕疵」，才會由政風人員進行初步調查，結果並無違法脫序情況，也未造成社會傷害。

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陳時中透露，彰化縣衛生局的瑕疵在於警政及衛政間的聯繫沒做好，計畫讓居家檢疫者到外接受採檢，就需有更好的規範；另外，指揮系統及命令決策部分，要等第二階段調查。

據《自由時報》報導，陳時中表示，前衛生署長楊志良及葉金川曾提出「難道普篩的國家都是傻瓜？」但紐澳地區實施後「結果很失敗」，都發生群聚感染的情況，連冰島近14天每百萬人的確診數為306人、澳洲為近14天為154人、紐西蘭則是21人。

陳時中說，他不敢講是不是笨蛋，但對方的情況的確比我們差，因此想不通為何台灣做得好，需要去學做得差的方式；此外，他也強調，假設未來疫情盛行，他不會大量篩檢，而是會大量隔離，「隔離才是最終的方法。」

陳時中表示，台灣一定會有個案產生，但戴口罩才是最基本的防線，他們從來沒有說檢驗沒效，但要把工具用在對的地方。

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