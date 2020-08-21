華春瑩邀到訪新疆　蓬佩奧：作秀「中共導遊團」不值一提！

▲蓬佩奧認為中共政府安排好的參訪不過是一場「公關秀」。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）拒絕接受中國外交部發言人華春瑩讓他到新疆的邀請，並認為中共安排的訪問不過是一場「公關秀」，沒有參加的必要。

據路透社報導，華春瑩上個月指出，美國指控中國對維吾爾族穆斯林少數族裔犯下違反人權的罪行是「本世紀最大的謊言」，邀請蓬佩奧到中國訪問新疆，親眼看看當地實際情況，更沒有所謂對維吾爾人進行「再教育」的「集中營」。

對此，蓬佩奧19日在接受《華盛頓郵報》採訪時回應道，他不會接受中國如同「公關秀」的邀請。他表示，「我找不到理由去參加一場由『中共導覽的旅遊』，（華春瑩的話）聽起來有兩個部分……前半部肯定是個謊言，因此我認為，後半部的邀請也就不值一提。」

被問及到訪中國的時機時，蓬佩奧坦言，「我會等待，直到真正、誠摯的邀請出現，並承諾我們確實能以我們希望看到的方式，看到我們希望看到的東西才行。事實上，我們還需要進行大量的工作，才能達成訪問中國的計劃。」



對待穆斯林少數民族的態度是美中關係惡化的幾個導火線之一。美國總統川普今年6月簽署了一項法案，授權對侵犯維吾爾人人權的中國官員進行制裁。上個月，有4名中國官員在該法案下受到了制裁。