女教練太像賴品妤被出征　本尊連道歉3次…「真覺得還蠻像的」

▲女教練抱怨，疑似照片像賴品妤遭到酸民出征。（合成圖／翻攝自instagram／賴品妤、panay0608）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委賴品妤日前在IG上大方秀出2張「超胸」性感照，遭酸民攻擊腥羶色，砲火還波及到一名健身女教練。對此，賴品妤24日受訪時向這名女教練連說3次「不好意思」，也呼籲網友理性。

該名女教練在《爆廢公社》發文表示，被誤認是賴品妤，遭到一名男子留言嗆聲「大學畢業混不出甚麼名堂，建議報考台大法律研究所碩士班」。讓她無辜大喊，「真的很沒品，還罵錯人，重點是我不是賴品妤，到底要被誤會幾次？真的有那麼像嗎？」

該名女教練向《ETtoday新聞雲》透露，原本留著一頭長捲髮，今年初剪短到耳下，長髮沒被誤認過，剪短後就常被誤認是賴品妤。她也在IG寫道，找到失散多年的姊姊了，因為常被認錯，也害怕會被其他網友攻擊，她決定將頭髮留長，「不然每天都被說像立委，我再也不剪短了，誰也無法阻擋我 ！」

對於有女教練無辜遭酸民出征，賴品妤回應，五官和身體部位都在同一位置，不知道為何要針對別人的身體做文章，「不好意思」，「我當然是覺得不好意思，但老實說，我看了照片之後，真的覺得還蠻像的，也跟這位教練說不好意思」；至於網友連言，也提醒大家要理性，不要去波及無辜的人。