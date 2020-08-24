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心疼夫被撞手！妻拿安全帽飆「只顧看手機給我出來」　女店員：我要飛起來？

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心疼夫被撞手！妻捲袖拿安全帽飆女店員：只顧看手機給我出來　店家回應了。（圖／東森新聞）

▲穿橫條紋衣服、短褲、綁馬尾的女子怒氣沖沖飆罵女店員。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女子在彰化縣花壇鄉一間冰淇淋店門口大聲咆哮，怒罵女店員三字經，還拿安全帽作勢打人，過程全被路過民眾拍下來。實際詢問店家，原來女子的老公在店內和女店員碰撞，她認為女店員走路只顧滑手機，撞傷丈夫原本就受傷纏上繃帶的左手。女店員則哽咽說，當下有嚇到，但女客人可能是因為先生受傷心疼。業者則致歉表示，會再教育員工。

事發於22日晚間，根據「爆料公社」的影片，一名穿橫條紋衣服、短褲、綁馬尾的女子，在店家櫃台大聲咆哮，「我老公沒有撞妳，是妳一直在看手機，妳撞傷他的手，我當場看到啦。」女店員則無奈說，「我走去旁邊了，不然妳要我怎麼樣？我要飛起來是不是？」

「我調監視器呢？妳有沒有看手機？有還是沒有？」馬尾女越講越激動，飆髒話還摔門，捲起衣服袖子走出店外，拿安全帽作勢要打人，「妳給我出來哦！我老公手怎樣，妳要負責！」

心疼夫被撞手！妻捲袖拿安全帽飆女店員：只顧看手機給我出來　店家回應了。（圖／東森新聞）

▲▼女子捲起袖子拿安全帽，作勢要打女店員。（圖／東森新聞）

心疼夫被撞手！妻捲袖拿安全帽飆女店員：只顧看手機給我出來　店家回應了。（圖／東森新聞）

實際回到這間位於花壇聽竹街、一間土雞城餐廳旁的冰淇淋店，當事女店員說，當時男客人洗完手，甩手時不小心撞到她；她就停下來跟對方說「不好意思、沒有關係」，接著就直接去廁所。

女店員哽咽、眼眶泛淚表示，沒想到男客人的太太不滿，衝到廁所找她理論，「我從廁所出來之後，那個小姐就站在這邊一直在罵，口出惡言。我跟她說，『小姐不好意思，我剛剛有跟先生道歉過了』。她不太能接受，還拿安全帽想要打我。」她坦言當下有嚇到，「不過可能就是為了先生受傷心疼吧。」

「我們也覺得不好意思，非常抱歉。」冰淇淋店長表示，害客人受傷十分抱歉，會和客人聯繫了解傷勢，也會再對員工進行教育，防止類似事件再發生。

▼女店員哽咽受訪。（圖／東森新聞）

心疼夫被撞手！妻捲袖拿安全帽飆女店員：只顧看手機給我出來　店家回應了。（圖／東森新聞）

▼業者說會再教育員工。（圖／東森新聞）

心疼夫被撞手！妻捲袖拿安全帽飆女店員：只顧看手機給我出來　店家回應了。（圖／東森新聞）

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