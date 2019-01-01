　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蔡東利／這些年我們追的劇，合法嗎？

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲網路，追劇，筆電，上班族。（圖／pixabay）

▲網路追劇很方便，但小心，於網路下載、上傳侵害著作權之影音者均會觸犯《著作權法》。（圖／pixabay）

告別2018年，大家最開心的就是1、2月份有很多連假可放，而放假不想在外面塞車或者人擠人，很多人會選擇在家追劇，但是，你有想過，你追的劇是合法的嗎？

現今網路上侵害著作權的影劇內容多以BT（BitTorrent）種子分享侵權影音，BT為一種多點對多點（P2P）的檔案傳輸技術，其技術特性為「下載」與「上傳」檔案同時進行，藉此達到快速傳輸檔案效果，為網路上分享檔案之常見工具。另外，網路雲端硬碟業者與社群網站提供使用者一定網路硬碟空間，部分使用者基於獨樂樂不如眾樂樂的心態，未經授權即將電影、電視劇或音樂上傳到該等網路雲端空間，使他人得以下載或線上觀看此等侵權內容。最後，數位影音OTT（Over-The-Top）為近年來新興之影音傳送方式，經營者或利用網站、影音串流APP（或相類似之應用程式）以及串流裝置（多媒體機上盒）將影音傳送出去。

《著作權法》第91條第1項規定，「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金」；第92條規定，「擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣75萬元以下罰金」，因此，於網路下載、上傳侵害著作權之影音者均會觸犯《著作權法》第91條第1項、第92條。

另外，如果是數位影音網站經營者提供消費者影音串流APP、多媒體機上盒，以供消費者觀看盜版影劇，依《著作權法》第87條第1項第7款規定，未經著作財產權人同意或授權，意圖供公眾透過網路公開傳輸或重製他人著作，侵害著作財產權，對公眾提供可公開傳輸或重製著作之電腦程式或其他技術，而受有利益者，視為侵害著作權，且依第93條第4款規定，處2年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

台灣現在已有許多數位影音網站經營者提供合法影片供消費者訂閱，其影音之質、量相較於傳統的影音出租店、第四台均大幅提升，且消費者所支付之費用亦較低廉，當影音網站經營者提供優質影劇讓更多消費者有意願訂閱，這代表未來影劇製作者可獲取更多資金以製作更優質的影劇，因此，為了有更好的戲劇可追，還是請立即按下「訂閱」，而不要觀看盜版影劇。

●蔡東利，士林地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場

ET快訊
18歲男第一次上酒店「帶酒女出場」　爽完遭黑衣人包圍
快訊／馮紹峰元旦報喜！「趙麗穎懷孕」：一家三口
孕婦下體出血　送救護車遭轎車擋住！熱心騎士大喊也不讓

關鍵字：法律,司改人權,蔡東利,台灣司法人權進步協會,追劇,著作權法,盜版,OTT,影音串流

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

追劇族注意！　Netflix擬在部分地區推低價方案

7徵兆證明你有「孤獨病」　愛追劇、體重變胖都上榜

睡前追劇容易變金魚腦！遵守4原則　避免健忘、大腦當機

看準優質台劇產製能量　LINE TV再取得公視強檔戲獨家網路播映權

為什麼會瘋狂追劇？心理學揭3原因...人有與生俱來的完結慾

追劇APP熱播「W兩個世界」侵權　歐酷電視連續劇起訴

自架3000萬衛星設備盜錄上百直播電視　2嫌犯獲利上億元

蔡東利／這些年我們追的劇，合法嗎？

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

李光洙認愛李善彬！　 官方證實：已經5個月了

徐佳瑩合體于文文唱《體面》　 兩人完美和音起雞皮疙瘩啦！

柴犬把自己包裹成「熱狗卷」 爽躺床上網笑：看到一個人形

聲林之王生存週記之哈林導師履歷CHECK

蔡東利／這些年我們追的劇，合法嗎？

吳尊超奢華郵輪度假照曝光！　「20天6位數起跳」網嚇：不愧是汶萊富豪

AV女優彩美旬果宣布引退！　弄壞身體淚勸女孩「別太拼」

流感將進流行期「疫苗剩14萬劑」　打完最快1月底才有貨！

街訪台灣印象！　韓國高中生狂瞎猜：比較像「鄉下」的感覺

正妹跨年搖滾區狂歡忘我　噁男鎖定近身噴精「空襲」

金宇彬抗癌結束放閃！身旁申敏兒緊勾他　跨年澳洲享兩人世界

快訊／疑爭風吃醋！陽明山爆衝突　４男持刀互砍全身血送醫

2019赴日旅遊注意！日本1/7起開收280元「出國稅」 三種人免付

姐姐笑稱小時候比較可愛　戴資穎呆萌：我現在走鐘了嗎？

迎10兆資金鮭魚返鄉　政府3管道來幫忙

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

法律熱門新聞

蔡東利／你追的劇，合法嗎？

受理黨產條例釋憲？大法官聽意見

騎單車酒測超標　法界：罰300..

私處滴蠟性侵　心靈狼師二審判刑

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

《我只是個計程車司機》：光州事..

蘇南／同婚公投該如何圈選？

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

台東性侵女童案　判刑9年定讞

尤美女／憲法訴訟守護人權

蕭逸民／司法課責不能獨漏律師

給說法／你知道自己被限制出境嗎

力霸東森案纏訟12年　王令麟獲..

龍建宇／工讀生不是人？

更多熱門

相關新聞

尤美女／憲法訴訟守護人權

立法院三讀通過《憲法訴訟法》，以後大法官審理案件要開庭、下判決。大法官不是在糾正下級法院適用法律或認定事實有錯誤，而是「法院對憲法保障的基本權意義有原則上誤解，並且實質上對個案造成影響」的案子給予救濟，守護人民權利。

混摻棉籽油　富味鄉二審判賠1550萬

MOD、OTT演唱會直播陪你邁向新年

給說法／監察院可以伸手進司法嗎

士林地院說明翁啟惠無罪理由

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道亡

網聽膩她唱舊歌！謝金燕：不要再唱跨年

謝金燕熱舞嗨翻！她殺豬式狂叫讓網崩潰

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！

萬人淋雨呆看打電競！台北跨年開場冷到爆

電影院聽小孩哭鬧　他一句秒殺

跨年沉默倒數！護理師趴窗看煙火30秒

8客前中邪式墜亡　長庚司機自殺原因曝

女工人含淚從35樓工地躍下　老公目睹過程淚崩

HEBE跨年網推：收音再差擋不住CD音質

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！

Kai開車夜會Jennie！　YG說話了

謝和弦心疼粉絲淋雨⋯水瓶往頭上澆

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：快離職

更多

最夯影音

更多

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面