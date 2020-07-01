這零錢包有香味！　「維力炸醬麵」聯名「一帆布包」超吸睛

▲維力炸醬麵與一帆布包聯名推出「炸醬麵帆布零錢包」，逼真模樣光用看的就口水直流，受到民眾喜愛。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者陳珊珊／台中採訪報導

泡好的泡麵加上醬料攪拌，不到幾分鐘就能享受美味的一餐，「維力炸醬麵」是許多民眾從小到大熟悉的好夥伴，陪伴大家度過各個人生階段，不過你知道嗎？它現在可是變得很文青！

有民眾分享，「我最喜歡的泡麵應該是維力炸醬麵，因為它是從小吃到大的味道，加上現在天氣很熱，很適合吃乾麵的泡麵」、「泡麵的話，我平常都吃維力炸醬麵，因為從小時候就開始吃，記得大學晚上跟朋友聚會時，也都會來一碗，真的很好吃、很過癮」。

▲維力炸醬麵與一帆布包聯名的「炸醬麵帆布零錢包」超吸睛。（圖／記者張凱喨攝）

走進店內，縫紉機不停運轉，專業師傅細心製作每個作品，精巧的車工，令人看得目不轉睛，一個個帆布零錢包上，印有大家熟悉的維力炸醬麵Logo，逼真模樣光用看的就口水直流。「維力炸醬麵」這一次特別與在地手工帆布品牌「一帆布包」聯名合作，推出可愛文青風的「炸醬麵帆布零錢包」，一曝光就成為民眾熱烈討論的話題！

▲專業師傅細心製作每個「炸醬麵帆布零錢包」。（圖／記者張凱喨攝）

民眾說：「我覺得炸醬麵帆布零錢包很特別，因為沒有想到維力炸醬麵還可以跟帆布包結合，兩個加在一起感覺非常文青，會讓人眼睛為之一亮」、「我跟女朋友一看到炸醬麵帆布零錢包，就覺得好可愛，很想買回家收藏，平常拿出來使用的話也很吸睛」。

▲一帆布包設計師品一。（圖／記者張凱喨攝）

一帆布包設計師品一表示，「這次收到維力炸醬麵的邀請，真的非常開心，維力炸醬麵就是我們從小到大的回憶，希望這一次聯名可以激出不一樣的火花」。維力炸醬麵品牌代表陳佳欣表示，「吃麵是一件很平常的事情，這次很開心可以跟一帆布包合作，讓傳統經典的炸醬麵增添一點年輕的氣息。炸醬麵帆布零錢包從7月1號開始會在博客來獨家販售，現在買一個零錢包，會再贈送一組炸醬麵」。

▲維力炸醬麵品牌代表陳佳欣。（圖／記者張凱喨攝）

▲「炸醬麵帆布零錢包」受到民眾喜愛。（圖／記者張凱喨攝）

趣味十足的「炸醬麵帆布零錢包」，完美結合傳統台灣泡麵品牌與在地手作工藝，讓許多維力炸醬麵的粉絲為之瘋狂，身為文青控、炸醬麵控的你，可別錯過了！

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