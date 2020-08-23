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常客結帳等太久嗆：拎北等你下班！　超商大夜手抖報警曝「唯一的錯」

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▲▼罐頭,罐頭食品,超商。（圖／取自Pixabay）

▲原PO舉出大夜班要做的一堆工作，「一個月領27800。」（示意圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

「連喊我一聲結帳都沒喊，我觀落陰還沒練成呢。」」一名超商大夜店員遇到一名等結帳等太久的客人，結果被對方嗆「拎北絕對等你下班！」他也分享報警後續處理結果，「一堆人以為我態度很差，我待半年了，還有客人誇獎我，親自找上店長表揚我。我今天唯一錯的就是沒發現客人在櫃檯等而已。」

當事人22日凌晨在「爆怨公社」臉書社團說，當時因包裹物流士送貨來，他正在找寄件包裹給對方；然後一名算是滿常來的客人，拿著泡麵站在櫃檯前也不出聲，「我就忙著找包裹，也沒注意到他站在櫃檯前。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，客人也不喊「結帳」，就把泡麵放回去嗆，「拎北在那等你，你當沒看到」；他解釋，「我剛剛在進貨」；客人回，「哩系咧靠北膩啦。」

原PO指出，可打客訴電話；客人說「我一定打」，走出店外沒多久又跑回來，撂下「拎北絕對等你下班」；他直呼，「我要不要報警啊，我現在心生畏懼耶。」

原PO無奈說，「不是啊，大哥，我就在忙，你要結帳也不喊一下，我怎麼知道你站在那裡。朋友已經幫我報警了，現在手還在抖。」

▼原PO表示，「我今天唯一錯的就是沒發現客人在櫃檯等而已。」（示意圖／CFP）

▲▼結帳,收銀,買單,付款。（圖／CFP攝）

原PO後來補充表示，警察有跟他留個人資料，請他跟店長討論一下，再決定是否要對客人提告，「他也不算熟客，只是常來買東西而已，畢竟我也跟他不熟，但不知道會不會因為這件事情，我被辭退。」

對此，有網友留言，「我只是有個疑問吼？客人進來不都會有聲音」；原PO回，「我那時候正在忙著幫物流士找寄件包裹，今天就少了一件，不見到時候算誰的。連喊我一聲結帳都沒喊，我觀落陰還沒練成呢。」

原PO也說，「一堆人以為我態度很差，我待半年了，還有客人誇獎我，親自找上店長表揚我，我今天唯一錯的就是沒發現客人在櫃檯等而已。」

「你們認為的大夜班很輕鬆」，原PO寫道，「我要補貨、進貨、煮熱狗、蕃薯、茶葉蛋，還要打掃賣場客用區店外、key報廢、做咖啡、結帳、整理代收、列印、進退報紙，還要點貨、微波食品。一天10個小時，晚上11點到早上9點，還要算錢、投庫、交班，還要讓客人領預購、收垃圾、洗機台，一個月領27800。」

原PO指出，「我也沒說故意讓客人等，是真的沒發現他，那沒發現也不會出個聲讓我知你要結帳，我要怎麼一邊忙一邊了解客人需求。我只有兩隻眼睛，而且很正常的眼睛，不會ㄆㄧㄚˇ眼的那種。如果連出聲講結帳二字都有困難，可以找我或拍桌讓我知道，我又不會因為拍桌就服務態度打折，真的有夠奇葩。」

對此，其他人留言，「辛苦了大夜班人員」、「通常不趕時間時，我都會等店員忙完發現我再結帳」、「往好處想有人願意等你下班。」

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