菜鳥躲酒成重罪！長官「當眾甩巴掌」狂轟三字經...結局超痛快萬人喊爽

▲勸酒一定要喝嗎？（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

一位剛剛入職北京某銀行系統的新員工近日在群組爆料稱，自己和長官、同事在一次聚餐時，因為長官敬的酒沒有喝，結果被自己的部門主管怒扇耳光，還遭遇同事的冷眼嘲諷。他稱，自己因為個人原因不能喝酒，過去10年滴酒未沾，因此在聚餐之前就向支行的行長報備自己不能喝酒。

據《北京日報》報導，這位爆料人所發佈的群名為「2020校園招聘新員工」，看起來應該是今年剛入職的新員工。

他所在的銀行位於中關村，近日該支行在盤古七星酒店進行了一次聚餐。當天酒桌上，因為行長堅持讓他把酒杯裡的飲料換成酒，他委婉地表示了拒絕。

酒過三巡之後，大家都已經醉醺醺了。這時他的部門主管突然走到他面前，狠狠扇了他的耳光，並厲聲質問「行長敬你酒你為什麼不喝，你是不是一個傻X」，然後還一口一個「你媽X」的罵他。

這位年輕員工不敢惹事，只好不停地說「對不起」，向長官不停道歉。然而事情並沒有完，一群同事對他不依不饒，堅持讓他繼續喝。最後該員工只好中途撤離，臨走的時候，被同事們一直追罵到電梯。

▲员工不喝领导敬酒被打耳光辱骂。（圖／翻攝自北京日報）

這位員工還爆料稱，現場還有一幕醜陋不堪，一些新入職的同事喝得大醉吐了一地，摔酒杯砸桌子，還有人對女同事動手動腳。

這位剛入職場的菜鳥員工不無悲痛地說，對金融圈一切美好的想像徹底幻滅了。據悉，爆料銀行為廈門國際銀行北京分行。

這位爆料人因揭發中國酒桌文化的醜陋一幕，引起了大多數網友的共鳴，「他媽的，終於有人敢說了，每次行裡聚餐我就抖三抖，我就搞不懂了是怎麼不喝酒就要被說被穿小鞋」、「勸酒文化就是成年人的霸凌」、「銀行業這種情況屢見不鮮…，原單位（某銀行）的酒文化深入一些領導骨髓，以至於不喝就是看不起他…」、「這種惡臭的酒桌文化真的需要整改了」。

▲爆料員工。（圖／翻攝自北京日報）

對此，廈門國際銀行北京分行官微24日發文回應，經核實，該員工反映的中關村支行營業部某領導及該支行個別員工在私下非公款聚餐中，確系存在因酒後失態而對他做出言語及行為失當等舉動，已經對相關責任人進行停職接受調查處罰。

廈門國際銀行表示，上述行為確實對其本人造成了影響和傷害，對此深表歉意；事件發生後，銀行當天即派人力資源部同事對該員工進行溝通瞭解，同時第一時間對相關責任人進行停職接受調查處罰。

廈門國際銀行稱，對相關責任人做出如下處理，對董姓行長給予嚴重警告處分，扣罰兩個季度績效工資；對羅姓部門主管給予警告處分，扣罰一個季度績效工資。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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