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陸男飯局飲酒猝死　同桌朋友「沒勸酒」被判賠55萬元

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▲▼喝酒示意圖、聚會、示意圖、酒。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

廈門海滄區法院近日公布一起判決，一名男子在飯局飲酒後猝死，他同行的友人雖然沒有勸酒，但也被判賠12萬元。法院指出，友人雖在飲酒過程中沒有勸酒，不存在過錯，但卻未盡到合理注意義務，也沒做出相應的安全護理及照顧，最終導致死亡發生，有一定過錯。

58歲的李姓男子2017年10月為商談一個工作項目，陪著公司同事先後抵達廈門，入住合作方吳姓男子預定的賓館，雙方並一同吃飯，李男在飯局上喝了不少白酒。

回到賓館後，李男醉的揮舞雙手，大喊還要繼續喝酒，並與酒店人員發生推擠，同事連忙將他送回房間睡覺。不過，到了凌晨一點多，同房的一名同事卻發現，李男狀況異常，不只沒有了打鼾聲，而且臉色發黑，怎麼喊都沒有回應，幾個人於是叫了救護車。

李男雖被送到醫院，但仍不治身亡，醫院初步診斷為飲酒後猝死。意外發生後，當天飯局上的人都到了派出所做筆錄，所有人一致表示，飯桌上沒有互相勸酒，喝酒都是自願的，幾個人並指出，李男喝了大約半斤白酒，吃完飯後神智還算清醒，只是人比較興奮，搶著要買單。

李男死亡後，他的親屬認為飯局上的人都應承擔賠償責任，但賠償的金額卻一直沒有共識，親屬於是像海滄區法院提起了訴訟。法院認為，李男作為具有完全民事行為能力的成年人，對自身的身體狀況、精神狀態應有足夠的認識，對過量飲酒可能造成的危險後果應有足夠清醒的認知，「其自身存在重大過錯，應承擔主要責任。」

法院還提到，飯局上其他人的筆錄是在事發後短時間內完成，每個人的陳述能夠互相應證，沒有矛盾的地方，可信度高，「根據筆錄，幾名被告在與李先生飲酒過程中都未勸酒，不存在過錯。而吳男在酒後將李男與同事等送回酒店，已經盡到相應的安全注意義務。」

不過，李男的同事因為跟著回到飯店，情況就不同了，法院表示，幾名同事在李男明顯酒醉，失去自控能力的情況下，只是將人送回酒店房睡覺，沒有盡到合理注意義務，未作出相應的安全護理和照顧消除危險，導致了死亡後果的發生，具有一定過錯，要承擔10%的賠償責任。

法院最終判決，李男的3名同事連帶承擔賠償10萬元，另外酌定精神損害撫慰金2萬元，共計12萬元（約55萬元新台幣）。

大陸近年有許多因喝酒出事，同飲者被判承擔責任的案件，主要可分為4種情況：

一、強迫性勸酒，以「不喝不夠朋友」等語言刺激對方喝酒，或在對方已喝醉、意識不清、沒有自制力的情況下，仍勸其喝酒的行為。

二、明知對方不能喝酒仍勸其飲酒，比如明知對方身體狀況，仍勸其飲酒誘發疾病等。

三、未將醉酒者安全護送，如飲酒者已失去或即將失去對自己的控制能力，神智不清無法支配自身行為時，酒友沒有將其送至醫院或安全送回家中。

四、酒後駕車未勸阻導致發生車禍等損害的。

▲▼酒駕,警察。（圖／CFP）

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關鍵字：飲酒,勸酒

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