幼兒園裡開麻將館！他「亂拉電線」燙傷3歲童　爸心痛：對方態度冷漠

▲幼兒園裡開麻將館，亂拉電線燙傷3歲男童。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

重慶的付大姐近日帶3歲的外孫去幼兒園玩耍，外孫被一麻將館亂拉的電線絆倒，進而被一旁電水壺燒著的熱開水燙傷，部分皮膚起泡脫落。事發後，麻將館老闆稱，在幼兒園操場上擺放麻將桌等設施是經園長許可。園長表示，原本麻將館在外面路邊經營被懲處，老闆是鄰居，因此允許對方暫時放置設備。

據《看看新聞》報導，整起事件發生在8月18日下午3點左右，重慶市民付大姐帶3歲的外孫小杰去附近的春暉幼兒園玩，由於小杰將在9月份入學，付大姐想帶外孫早點熟悉環境，沒想到她一個馬虎，外孫竟然出事了。

幼兒園操場裡放了幾張自動麻將機，地上電線亂拉，一旁還放有燒開水的電磁爐、電熱水壺等器具。小杰被電線絆倒後，打翻了熱水壺，胸部被開水燙紅了一大片，部分皮膚起泡脫落。

醫院初步診斷，小杰胸前壁皮膚燙傷、淺二度，醫生給他清創處理治療後還開了些外擦的藥。小杰的父親翁先生表示，「這事兒主要怪我們自己疏忽大意，本不想讓麻將館老闆承擔什麼責任，可對方沒有一點關心孩子的意思，態度冷漠，讓人很不舒服。」

對此，幼兒園的趙園長解釋，幼兒園絕對不是趁學生放假期間經營麻將，「前段時間有街道秩序檢查，麻將館老闆沒地方擺放東西，她又是我們樓上的居民，這種情況下我們只能讓她暫時安放，24號之前必須搬離開，我們要做開學前的準備工作，我們絕對不會允許她在這裡經營。」

趙園長還說，將記取教訓，加強幼兒園安防工作，在裝修改造期間除施工人員外，禁止任何無關市民或小朋友入內，避免發生安全事故。