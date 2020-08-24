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各種好康不錯過！走進捷運站裡　彷彿來到最佳資訊分享站

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▲各種好康不錯過！走進捷運站裡，彷彿來到最佳資訊分享站。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼北捷,八月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告成為最佳資訊分享站,絕讚好康絕對不錯過。（圖／記者姜國輝攝）

▲各式各樣的吸睛廣告，讓通勤族絕不錯過各種好康。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

走進捷運站裡，彷彿來到最佳資訊分享站，各式各樣的吸睛廣告，讓通勤族絕不錯過各種好康，首款日本超人氣動漫《一拳超人》正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》強勢來襲，玩家參與事前登錄，就能贏取百萬豪禮，低頭族也忍不住抬起頭來，民眾提到，「看到這廣告蠻心動的，因為它這次好像還有新的角色登場，又看到有福利可以抽我就還蠻有興趣的，等一下就會輸入序號試試看我的手氣」。

▲▼北捷,八月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告成為最佳資訊分享站,絕讚好康絕對不錯過。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼動畫手遊《一拳超人：最強之男》強勢來襲，民眾表示很心動，有新角色登場又有福利可以抽。

▲▼北捷,八月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告成為最佳資訊分享站,絕讚好康絕對不錯過。（圖／記者姜國輝攝）

末世科幻3D動作手遊《戰雙帕彌什》正式啟動事前登錄，只要登錄上市後就可以免費領取，超稀有的自選 S 級角色，玩家興奮表示，「現在3D動作手遊真的很吸引人，因為之前玩的遊戲都是比較平面2D的，本來正常玩遊戲就是一定要花錢，但是如果我預載的話，可以送我一隻自選的S級角色，我當然預載啊」。

▲▼北捷,八月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告成為最佳資訊分享站,絕讚好康絕對不錯過。（圖／記者姜國輝攝）

▲玩家表示，現在3D動作手遊真的很吸引人，預載《戰雙帕彌什》可以自選一隻S級角色，當然會預載。

喜歡二次元風格的玩家，就不能錯過韓國原創動畫級手遊《少女平和》，和少女們一起踏上冒險之旅吧，現在看電視還能抽大獎，八月份每天晚上6到12點，鎖定日本動漫娛樂首選電視ANIMAX頻道，就有機會可以抽中PS4、數位相機等大獎，而跟著金鐘影帝吳慷仁一起來engoo線上英文，一對一的外國家教，讓你不再害怕開口說英文。

▲▼北捷,八月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告成為最佳資訊分享站,絕讚好康絕對不錯過。（圖／記者姜國輝攝）

▲八月份鎖定日本動漫娛樂首選電視ANIMAX頻道，就有機會可以抽中PS4、數位相機等大獎。

想從月光族晉升成理財達人，首先要先學會聰明理財，中國信託推出超卡哇伊的LINE Pay新卡，用最台灣味的熊大兔兔，每個月幫你優惠賺很大，面對全球經濟及股市動盪不安時，國泰投顧投資人應該選擇好標的進行投資，買房置產也是不少人的理財選擇，看好A7增值潛力，鴻築建設推出制震捷運宅「捷市達」，位於A7正核心、出站即到家，而距離捷運新莊站步行3分鐘的富都新庄，推出真心不二價，讓客戶買的安心。

▲▼北捷,八月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告成為最佳資訊分享站,絕讚好康絕對不錯過。（圖／記者姜國輝攝）

▲看好A7增值潛力，鴻築建設推出制震捷運宅「捷市達」，出站即到家。
▲▼北捷,八月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告成為最佳資訊分享站,絕讚好康絕對不錯過。（圖／記者姜國輝攝）

▲想要守住青春線條，就要跟上要跟凍齡女神林心如的時光逆行關鍵。

要跟凍齡女神林心如一樣守住青春線條，鳳凰電波就是解開時光逆行的關鍵，而飲食也是相當重要，外食族可以選擇DR.SHINE草本淨酵飲，幫你均衡每日五色蔬果營養，跟上ELLA的抗老計畫，買8盒醇耀妍享有88折優惠，朝著目標前進的路上，總有那幾天覺得有點灰心嗎，記得做靠得住的自己，勇敢大步邁進，捷運站就是吸收新知的最佳分享站，通勤時抬頭看看，所有好康訊息都能一手掌握。

▼捷運站就是吸收新知的最佳分享站，通勤時抬頭看看，所有好康訊息都能一手掌握。

▲▼北捷,八月宣傳,燈箱廣告,捷運廣告成為最佳資訊分享站,絕讚好康絕對不錯過。（圖／記者姜國輝攝）

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