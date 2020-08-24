▲各種好康不錯過！走進捷運站裡，彷彿來到最佳資訊分享站。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲各式各樣的吸睛廣告，讓通勤族絕不錯過各種好康。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

走進捷運站裡，彷彿來到最佳資訊分享站，各式各樣的吸睛廣告，讓通勤族絕不錯過各種好康，首款日本超人氣動漫《一拳超人》正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》強勢來襲，玩家參與事前登錄，就能贏取百萬豪禮，低頭族也忍不住抬起頭來，民眾提到，「看到這廣告蠻心動的，因為它這次好像還有新的角色登場，又看到有福利可以抽我就還蠻有興趣的，等一下就會輸入序號試試看我的手氣」。

▲▼動畫手遊《一拳超人：最強之男》強勢來襲，民眾表示很心動，有新角色登場又有福利可以抽。



末世科幻3D動作手遊《戰雙帕彌什》正式啟動事前登錄，只要登錄上市後就可以免費領取，超稀有的自選 S 級角色，玩家興奮表示，「現在3D動作手遊真的很吸引人，因為之前玩的遊戲都是比較平面2D的，本來正常玩遊戲就是一定要花錢，但是如果我預載的話，可以送我一隻自選的S級角色，我當然預載啊」。

▲玩家表示，現在3D動作手遊真的很吸引人，預載《戰雙帕彌什》可以自選一隻S級角色，當然會預載。

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▲八月份鎖定日本動漫娛樂首選電視ANIMAX頻道，就有機會可以抽中PS4、數位相機等大獎。

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