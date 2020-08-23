桃園迅雷救援協會貢獻大　受贈400多萬救災器材增強功能

▲理事長葉順英(右)感謝各界捐贈救災器材。（圖／八德警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市迅雷救援協會23日、於八德區舉行第4屆理事長及理監事就職；對於該會在創會長黃廖全帶領下，10多年來培養許多專業救災及救護人才，台灣獅子會基金會、國際獅子會300G2區、企業團體等熱心人士，力表肯定，捐贈包括照明車、指揮子車、多旋翼搜救無人機及救護等價值約400多萬元的器材給該會，以增強救援功能。

▲市府副秘書長何明光(左）肯定桃園市迅雷救援協會貢獻大。（圖／八德警分局提供）

第4屆理事長葉順英說，迅雷救援協會的成員來自各行各業，平時透過紮實訓練，如 7-11一樣隨時待命，力行「哪裡有困難、災害，就到哪裡去」的協會精神，完成一次次危險任務，雖相當辛苦，但成員認為，這是為己創造人生價值。

▲▼桃園迅雷救援協會受贈400多萬救災器材增強功能。（圖／八德警分局提供）

桃園市迅雷救援協會長吳裕松指出，協會培養許多專業救災及救護人才，包括水域救難、探測、爆破、救護等各式項目的專業隊員，接受許多訓練，救災紀律佳，累積寶貴經驗及可觀成績，目前成員包含後勤有100人，而能夠進入災區的救援主力約有60人，以消防局的指令為主協助救災。

2009年莫拉克風災、2016年尼伯特風災、2017年台南震災、2018年花蓮震災等災害，都可以看到桃園市迅雷救援協會第一時間馳援現場救災，貢獻很大。

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