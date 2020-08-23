緬懷先烈！八二三戰役62週年　蔡英文赴金門主持公祭追思

▲八二三戰役邁入62週年，總統蔡英文主持公祭追思活動。（圖／記者林名揚翻攝）

記者黃子倩、林名揚／金門報導

八二三戰役邁入62週年，總統蔡英文為了緬懷先賢先烈犧牲奉獻的精神，23日前往金門太武山公墓主持週年公祭暨追思活動，現場由國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發等人陪同，並邀請參戰將士及遺族代表共同參與致意，值得一提的是，美國在台協會得處長酈英傑首度出席此項追思紀念活動，一起為英勇的將士上香、獻花，表達哀悼與緬懷忠義愛國情操，典禮莊嚴隆重。

金門防衛指揮部指出，活動首先由總統偕同參戰將士、遺族代表、政府官員及三軍官兵代表，至太武山公墓忠烈殿為已故革命先烈致祭；隨後轉往太武山公墓墓塚區，主持陣公亡將士追思活動，透過上香、獻花及默哀等儀式，表達對前人的追思與感念。

▲八二三戰役邁入62週年，總統蔡英文主持公祭追思活動。（圖／記者林名揚翻攝）

此外，為緬懷參戰官兵忠肝義膽、獻身報國精神，金防部於活動前一日，特別安排戰地巡禮，藉由帶領參戰將士及遺族代表參訪八二三戰史館及和平紀念園區，重遊戰地憶當年，喚起昔日光榮回憶；晚間更由陸軍司令陳上將主持歡迎晚宴，表彰他們對國家的愛國情操，並凝聚國人對全民國防的共識，達到全民國防目標。

▲八二三戰役邁入62週年，總統蔡英文主持公祭追思活動。（圖／記者林名揚翻攝）

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