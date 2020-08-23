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陸官媒：國軍「戰到一兵一卒」是吹牛皮　戰爭爆發「民進黨必下台」

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記者蔡紹堅／綜合報導

台海局勢趨於緊張，大陸官媒《環球時報》23日發布社評指出，台灣「國防部」宣揚「戰到最後一兵一卒，也絕不讓敵人越雷池一步」，這種吹牛皮完全是自欺欺人，「一旦戰爭爆發，民進黨當局勢必下台，乃至覆滅，戰爭如果打成全面的，民進黨當局的罪大惡極者或被在戰爭中消滅，或最終被押解到大陸繩之以法。」

社評認為，台海的根本性問題，也就是「統獨」問題，處於不確定性很高的發酵甚至失控狀態，美國遏制中國戰略是西太平洋緊張的主因，這個戰略在南海周邊得到的配合度比較有限，但在台海卻得到民進黨當局的全力呼應，使得台海局勢擁有了更多潛在的爆炸性。

▼國防部近日發布多支影片，強調國軍有能力與信心捍衛國家。（圖／翻攝國防部）

▲▼國防部深夜發影片強調，國軍絕對有能力與信心捍衛國家主權。（圖／翻攝國防部影片）

社評提到，台海局勢近年出現兩個相當極端的變量，一個是民進黨當局拒絕承認以一個中國為主要內涵的「九二共識」，並且大力推動「去中國化」；另一個是美國通過製造中國周邊局勢緊張來干擾、抑制中國崛起的戰略圖謀，「這兩個變量越來越緊地纏繞在一起，嚴重威脅到中國的國家安全和整個地區的和平。」

社評提到，雖然離爆發戰爭可能還有一段距離，但是風險顯然在逐漸迫近，各方都在厲兵秣馬，摩擦點只增不減，歷史的經驗表明，戰爭最後爆發往往不是因為有誰想打仗，而是各方沒有能力化解敵意，都不斷為了應對最壞的情況做準備，於是最壞的情況就在某個時刻因為相互的誤判而突然降臨了。

社評認為，中國大陸、美國和台灣三方都應為緩解台海局勢緊張做出努力，既然三方都不希望爆發戰爭，就應當為促進和平展現出各自的善意，「在這裡我們要特別向蔡英文當局喊話，台海局勢的這一輪變化始於蔡英文和民進黨的重新上台，以及他們對台灣兩岸政策的根本性調整。該當局對台海局勢當下的緊張負有特殊責任。」

▲▼國防部深夜發影片強調，國軍絕對有能力與信心捍衛國家主權。（圖／翻攝國防部影片）

社評提到，與陳水扁當局時不同的是，當時中美關係比現在好得多，北京和華盛頓有較強溝通能力，華盛頓當時在一定程度上扮演了助台海「熄火」的角色，而現在的情況完全反過來了，華盛頓成為了火上澆油者、台當局激進行為的攛掇者，「美國從維持台海局勢『平衡』來牽制中國，變成了利用台灣問題向中國發難，遏制中國戰略正全面落實到它的台海政策上。」

社評認為，蔡英文當局需要真正懸崖勒馬了，不僅是策略上的克制，而且需要在戰略上調整，「台海政治上如果不出現緩和，軍事緊張毫無疑問將一步步加碼，戰爭爆發的風險逐漸失去控制有可能不以人的意志為轉移。民進黨當局鞏固執政的功利主義目的幾乎壓倒一切，從而對戰爭風險做出了致命的輕視。」

▲▼國防部發布1分19秒影片反擊共軍挑釁。（圖／翻攝自軍聞社影片畫面）

社評提到，中國大陸決不希望台海在這個時候爆發戰爭，大陸的底線是明確的，從來就沒有變過，當前的危險是，民進黨當局與美國不斷採取行動，試圖以切香腸的方式侵蝕大陸的底線，「台當局不斷打著民主旗號踩線，美方為向中國施壓而一再向自己之前承認的『一個中國』政策開刀，雙方一唱一和地挑戰中國大陸。」

社評認為，一旦戰爭爆發，民進黨當局勢必下台，乃至覆滅，戰爭如果打成全面的，民進黨當局的罪大惡極者或被在戰爭中消滅，或最終被押解到大陸繩之以法。

社評強調，台灣「國防部」宣揚台軍「枕戈待旦，同島一命」「即使戰到最後一兵一卒，也絕不會讓敵人越雷池一步」，這種吹牛皮完全是自欺欺人，「如果台當局就這樣執迷不悟，推動局勢走向徹底軍事攤牌，那麼悲劇將由他們一手製造出來，在未來的某個地方等著他們自己。」

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