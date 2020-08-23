美食Ｘ手作　移民署舉辦「川越夏日的玫好」多元文化饗宴

▲移民署南區事務大隊台南市第一服務站與台南市新住民關懷服務協會攜手合作，23日舉辦「川越夏日的玫好饗宴」多元文化活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市第一服務站與台南市新住民關懷服務協會攜手合作，23日舉辦「川越夏日的玫好饗宴」多元文化活動，精心規劃四川及越南料理實作教學，以及珍珠帶玫瑰花編織DIY等豐富內容，許多新住民朋友特別穿著傳統服飾帶著孩子們參加，現場活動氣氛熱鬧滾滾，共同度過歡樂的假日。

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活動首先由來自越南及中國的新住民李青春及名嬌鶯擔任講師，引導大家從準備食材開始，一步一步完成「越南煎餅」及「四川涼粉」等料理，除了大快朵頤，也特別分享料理背後的故事，名嬌鶯介紹離鄉背井的四川人，吃到酸辣家鄉味的涼粉，常常思念起家人而傷心流淚，所以也稱之為「傷心涼粉」。來自越南的小玉聽完開玩笑說，她在炎熱的中午品嚐到這道清爽的料理，只覺得很開心！很高興透過這次的活動，和其他來自不同國家的新住民朋友交流。

享用美食之後，接著由越南新住民丁氏海帶著大家進行珍珠帶手作編織DIY，透過魔法般的巧手，將一條條珍珠帶化作玫瑰花與鑰匙圈，許多新住民朋友馬上就將親手完成的作品，裝飾在自己的包包上。

台南市第一服務站主任林志鴻表示，雖然疫情緩和仍然不可鬆懈，活動除了請民眾配合配戴口罩，也落實清潔消毒工作，讓來自不同國家的新住民及市民朋友，可以在安全的環境中，透過料理美食與手作體驗，認識多元文化的美好，移民署將持續結合公私部門資源，提供更好的服務品質，讓新來後來的人們，都可以在台灣這塊土地安心生活。

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