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移民署邀約新住民快樂玩藝文　音樂畫展還有玉米人偶DIY

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▲▼ 暑假何處去？移民署邀約新住民朋友假日快樂玩藝文 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲四季紅樂團精彩演出 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市政府民政處、嘉義市新移民女性關懷協會、嘉義市傳統文化與技藝協會在「蘭桂坊花園酒店」舉辦「桃城『新』故鄉、安心玩『嘉』『藝』」藝文饗宴活動，邀請新住民朋友和市民們熱情參與，讓優美的琴音與畫作洗滌心靈，緩解疫情陰霾。

活動邀請四季紅烏克麗麗樂團開場帶來音樂饗宴，演出C’est La Vie、Just the way you are、至少還有你等知名曲目，讓現場來賓聽得如癡如醉，團長李子健向現場新住民介紹烏克麗麗的由來，越南籍阿芳開心的說「從來沒看過烏克麗麗，被它小巧外表跟特殊的琴音吸引，聽完有戀愛的感覺」。

會場另一端則展示轄內法國籍新住民齊方斯畫作，齊方斯從小對繪畫情有獨鍾，曾於巴黎藝術學院潛心鑽研藝術創作，與臺灣老婆范儷瓊婚後曾在臺北經營法式薄餅店，並曾在我國各地舉辦個人畫展，8年前跟老婆回嘉義故鄉定居，一起親手打造法國餐酒館，與嘉義結下深厚的緣份，也為嘉義帶來一股法式浪漫。

▲▼ 暑假何處去？移民署邀約新住民朋友假日快樂玩藝文 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲齊方斯向陳淑慧副市長解說畫作 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動也特別結合文創市集，邀請新住民朋友們現場擺攤，如馬賽克拼貼杯墊、陶太郎交趾陶、越南手飾品等，其中臺灣女婿美國新住民馬唐牧亦與嬌妻李肖梅共襄盛舉，免費教導現場民眾手縫布裝飾品，受到大小朋友歡迎，馬唐牧說「移民署在防疫期間仍不忘關心嘉義市新住民生活，推廣嘉義在地藝文特色，紓解民眾因疫情帶來的不安情緒，真的足感心」。

▲▼ 暑假何處去？移民署邀約新住民朋友假日快樂玩藝文 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市陳淑慧副市長等人與四季紅樂團及齊方斯合影 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市服務站主任陳南翰表示，移民署不遺餘力將新住民文化融入臺灣社會，23日星期天除了持續展覽齊方斯畫作，還有哥倫比亞新住民杜偌蕾教導民眾「宏都拉斯手作人偶─玉米葉娃娃」DIY手作活動，展現新住民蓬勃的文化風貌，歡迎民眾前來觀賞。此外呼籲民眾，為維護你我健康，入場觀賞齊方斯畫作需戴上口罩，如有相關境管及防疫疑問亦可上移民署官網查看最新政令措施或電洽嘉義市服務站專線：(05)216-6100諮詢，做好防疫工作快樂玩藝文。

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