台南永康巧手美髮師竟是失聯移工　移民署上門女客驚呆

記者林悅／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊於日前接獲情資，在台南市永康區1處鐵皮屋常有多名外籍移工頻繁出入，台南市專勤隊會同市府勞工局前往實地稽查，赫然發現1名女性失聯移工竟開起美髮店，專勤隊員上門逮人時，該名女移工還正幫客人整燙頭髮。

▲台南市專勤隊會同市府勞工局，查獲正在幫客人燙髮的越南籍失聯女移工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市專勤隊指出，該名33歲越南籍女性失聯移工「阿和」（化名）行徑大膽，曾於2017年在台南擔任監護工，期滿返國後，再次申請來台工作，因熟悉台南永康區環境，心中早已另有謀劃，一踏入國門，未依約與前往接機的台灣仲介聯絡，立即不知去向。

「阿和」因在越南學習過美髮技術，於是動起腦筋，與男友在永康區承租1處貨櫃屋經營起美髮店生意，店內生財工具一應俱全，染、燙收費也比照市價行情，由於鄰近工業區，許多移工都會上門光顧，尤其是例假日，因此也大賺美髮財。平常一天洗頭及剪髮收入約1千至2千元不等，如加上染髮、燙髮等其他服務，收入更是加倍。

專勤隊人員上門時，「阿和」正幫1名女性客人做燙髮前處理，該女子一頭上了藥劑的濕髮，不知如何是好，表示根本不知道「阿和」是失聯移工，只是透過朋友介紹，「阿和」技術好，是名『巧手』美髮師，且已期約燙髮費用3千元，面對該名客人指認，「阿和」當場啞口無言。經專勤隊帶回訊問後，依法解送至高雄收容所收容，等待後續驅逐出國。

台南市專勤隊隊長李建雄呼籲，部分外籍人士為追求金錢利益，不惜觸犯台灣法令，呼籲不要抱持僥倖心態以身試法，一旦查獲，不但無法繼續在臺工作，且面臨被遣返的命運，未來也將被管制不得入台。移民署將持續會同相關單位加強查察，也歡迎民眾踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同保障合法、打擊不法。

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