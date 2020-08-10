偷排異味難逃「好鼻師」！　屏東環保局異味官能測定採樣隊成軍

▲屏東縣政府環保局成異味官能測定採樣隊，打擊偷排放異味汙染源 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為提高民眾陳情異味污染處理的機動性，屏東縣政府環保局空氣污染防制科及稽查科共36位稽查人員，分2批次完成異味污染物採樣及實作訓練，再經學科及術科測驗，確認每位同仁確實達成應有的專業水準後，始核發證書投入空氣異味污染源稽查採樣工作，未來將徹底打擊屏東縣異味排放源

▲▼異味測試。

目前國內僅有少數地方政府設有異味官能測定實驗室，多數縣市環保局都將異味污染採樣及測定工作委託經認證合格的檢測機構辦理，屏東縣環保局也是如此。

縣環保局表示，過去異味採樣測定都是委由高雄的業者協助，每次都要預約，囿於異味採樣測定特性及業者作業能量限制，常有時耗時1至2週才能排定採樣，往往失去異味檢測的即時性，且委外費用相當高昂，每點異味採樣測定要價近3萬元，若非在上班時間進行採樣，還須擔負採樣人員加班費用。

環保局自去年起開始化被動為主動執行夜鷹早鳥稽查，每次出動10-20人，歷經一年多總計稽查2227家，採樣告發197家，已有效改善縣內臭異味來源，統計今年上半年畜牧場臭味陳情件數已較去年同期降低17%。

為持續加強臭異味改善，環保局已掌握縣內污染熱區，並將藉重培訓36位專業稽查員，準確判斷搜證污染源，搭配即將成立的異味官能測定實驗室，預期可再大幅改善縣內臭異味來源。



縣長潘孟安表示，環境異味污染有其排放及分析時效性，為掌握稽查先機及時效，環保局已經準備好了，配合檢驗中心於8月21日正式啟用異味官能測定檢驗室後，事業單位若還心存僥倖或鬆散管理，必將遭受嚴厲處分。

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