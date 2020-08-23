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停旁邊講電話「人在車上」收費員秒開單！他怒問：故意的？　網一整排噓爆

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▲路邊停車格,路邊停車位,停車,停車場（圖／記者張一中攝）

▲只要車子停在車格內，收費員就可開單。非當事人。（示意圖／記者張一中攝）

記者黃可昀／綜合報導

路邊停車格每小時都會有收費員來開單，但一名駕駛指控，日前他突然需要接電話，於是把車靠邊停在路旁車格，但電話講到一半，就看到穿著背心的收費員緩緩靠近，接著對他拍了一張照並列印出繳費單，當時他人還坐在駕駛座上，氣得怒問「不知道是不是故意還是沒發現有人？」

這名駕駛在PTT表示，「超不爽的！」他臨停在車格講一通電話，明明人都還在車上，收費員卻問都沒問直接開單，印完就把繳費單夾在雨刷，他當下趕緊搖下車窗告知「我要走了」，但對方單子已經列印出來，沒辦法撤銷，所以他只能乖乖繳費。他生氣地說，自己當時人都還在車上，車子也沒熄火，才講了大約30秒的電話，收費員卻直接開單，未免也太不合乎人情，照理來說看到車上有人應該都會問一下，「這樣合理嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲▼重傳ＬＯＧＯ。停車,停車場,車位。（圖／資料照）

▲無論停的時間長短，占用就是要收費。（示意圖／資料照）

原本是想討拍，怎料底下留言幾乎全在噓他，「暫時停不就是有停」、「你停了就佔用停車格了，收費正常啊」、「停車付費正常吧，給你進去停車場就要付費一樣啊，管你是不是停一秒」、「所以你覺得去KTV點一首只唱10秒也不用錢？」、「不開是他人好，開了是他盡責，你也沒立場說甚麼。」

網友普遍認為，只要占用的停車格，無論是30秒或1小時都要收錢，他佔用的這30秒內可能也有其他駕駛正在找車位，卻被他臨停而無法使用，只要使用了就該付費，並不是時間長短問題，收費員依規定開單也沒有爭議。

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