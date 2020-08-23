捷報！東京發明展「按摩指引器、環保電熱膜」　台灣隊奪39金拿世界第二

▲靜心高級中學國中部七年級學生張倢叡、陳冠東一起發明「生質環保電熱膜」，成為今年台灣代表團中年紀最小的金牌獎得主。（圖／中華創新發明學會提供）

記者崔至雲／台北報導

2020年第34屆「日本東京創新天才發明展」於台灣時間23日上午從日本東京傳回捷報，台灣代表團共獲得39金、25銀、3銅，總成績拿下世界第二。



國立台中科技大學美容系教師黃啓方作品「智慧型頭皮紓壓按摩教學指引裝置」，獲得一面金牌。黃啓方表示，傳統經絡按摩的學習多透過師傅口說傳授，或藉由平面教學，不過人體穴位多加上按摩流程繁複，常常學習成效不佳。因此自行開發應用程式，融合中醫學理與臨床按摩技法，設計布滿LED燈的透明頭罩，能透過亮燈顯示人體經絡位置，讓學習者能更快上手。

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▲雲林科技大學機械系教師吳益彰、研究生陳泓瑋、沈廷豫、高思穎研發「模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅」。（圖／中華創新發明學會提供）



台北市私立靜心高級中學國中部七年級學生張倢叡、陳冠東一起發明「生質環保電熱膜」，成為今年台灣代表團中年紀最小的金牌獎得主。張倢叡說，過去傳統冬天都用燒煤炭取暖，非常不環保，想到可以利用農作廢棄物，包含稻穀殼與玉米薯殼，來製作成能保暖的薄膜，因為薄膜輕薄柔軟，可以放置在壁磚、磁磚、木板、地毯，床等各種室內建材或是醫療內層，用電導熱後就能使人保暖。此外，作品還設計可以遠端通訊遙控開關，環保又能節能。

▲國立台中科技大學美容系教師黃啓方作品「智慧型頭皮紓壓按摩教學指引裝置」。（圖／中華創新發明學會提供）



雲林科技大學機械系教師吳益彰、研究生陳泓瑋、沈廷豫、高思穎研發「模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅」，獲得一面金牌肯定！陳泓瑋指出，傳統手推式輪椅會造成使用者手腕運動傷害，且只能以手掌摩擦輪圈達到剎車效果，而一般電動輪椅笨重不易收納，外出距離受到電力限制。因此他們設計出，在舊有輪椅裝上模組設計，就能立刻讓輪椅變身，成具有推桿驅動的電動輔助輪椅，不但省力，還能保有原輪椅的收納功能，搭配碟煞在使用上更方便安全。



雲科大另外一個作品由電子工程系教授黃建盛和研究團隊苗新鳳、劉謙、陳慶法研發｢自適應老花眼鏡｣也獲得金牌一面，研發的三焦點老花眼鏡，除了滿足平時看手機看報紙等近距離的需求，想看遠時可以不必摘下眼鏡也能看清楚，且對於超過頭頂的臨時工作，譬如吊掛東西或換燈泡，甚至是開車時看向車內的導航螢幕，這種上方與顳側的視角則可利用獨特的中近區功能。若是結合不同的鍍膜製程，就可變成太陽鏡片、抗藍光鏡片、變色鏡片，還可依照不同的使用情境搭配適合的鏡框，成為時尚流行配件。

▲因應疫情，日本東京天才發明展今年採取線上競賽。（圖／中華創新發明學會提供）



台灣代表團團長，中華創新發明學會理事長吳智堯表示，日本東京天才發明展歷史悠久，每年吸引來自全球眾多人才參加，今年雖受到新冠病毒疫情影響，參賽國家較往年變少，但仍有來自俄羅斯、沙烏地阿拉伯、泰國、印尼、等10個國家，以線上拍攝影片方式參與，有近200件作品參賽，台灣代表團最後獲得最後39金25銀3銅，總成績排名世界第二。

