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花蓮夜市大改造！東大門夜市做先鋒　打造減塑低碳清新環保夜

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▲花蓮縣政府與東大門夜市攤商宣誓要帶給遊客環保夜市形象。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府與東大門夜市攤商宣誓要帶給遊客環保夜市形象。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

環保夜市是行政院環保署近來積極推動的環保政策，而花蓮東大門夜市很早就以環保概念營造消費環境。花蓮縣政府副秘書長張逸華率領縣府團隊於15日晚間宣誓，要帶給遊客「淨美味」、「淨健康」，的「淨花蓮」環保形象。

以「減塑」、「低碳」、「清新」為經營原則的花蓮東大門環保夜市，呼籲要減少使用一次性杯子、餐具等，更在去年獲得議會支持通過，將興設「花蓮縣環保餐具清洗中心」，並以東大門夜市為示範點，目的即在減少一次性餐具等垃圾日益增加的問題。

副秘書長張逸華表示，「淨、境、勁、靜、靚」，當中乾淨的「淨」說的就是環境保護的態度，營造乾淨美麗的花蓮，而環保夜市的推動，就在宣誓「淨」的目標方向，不但要讓遊客在這裡吃到最美味的夜市美食，吃到最健康的花蓮特產，更要在消費之餘，減少一次性餐具使用，並降低垃圾量的產生，維護花蓮最美好的環境。

▲花蓮縣政府與東大門夜市攤商宣誓要帶給遊客環保夜市形象。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣環保局指出，這項計畫是在進行夜市環保改造，藉由「一次用產品減量」、「資源回收」、「低碳節能措施」「優質公廁環境清潔」、「餐飲污水處理」、「油煙排放控制」六大項目，變身潔淨優質環保夜市。

▲花蓮縣政府與東大門夜市攤商宣誓要帶給遊客環保夜市形象。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼東大門夜市以減塑、低碳、清新為經營原則打造成環保夜市。

環保夜市是以餐飲攤商為輔導對象，東大門夜市管理委員會為響應環保署的環保夜市政策，全力支持並配合環保署的環保攤商條件。東大門夜市共有400家攤商，餐飲業者有245家，其中199家表達參與意願，也就是說有81.2%的攤商加入，這也為環保署推動環保夜市注入強心劑。

環保局表示，這199間攤商將獲得「環保攤商」標章，只要在東大門夜市消費，請支持貼有「環保攤商」標章的店家，不僅支持環保，也有相當豐富的折扣優惠，例如：自備環保餐具至環保攤商消費折扣1~5元優惠或是享有加量優惠。

▲花蓮縣政府與東大門夜市攤商宣誓要帶給遊客環保夜市形象。（圖／花蓮縣政府提供，下同）　

記者會當中，環保旅店所有店家也站台力挺，並表示住的環保，就要選擇環保旅店，有116家提供住宿優惠；要吃的環保，就要在東大門夜市，選擇貼有「環保攤商」標章的店家，支持環保。

花蓮縣環保局指出，民眾都可以在東大門環保夜市現場掃瞄QR CODE，進入「花蓮遊 愛地球」網頁，查到以下「減塑」、「低碳」、「清新」之相關資訊及優惠措施:本縣環保旅店及友善廁所之合作店家、大花蓮地區等值得推薦觀賞的綠色花園城市景點之相關資訊及搭配低碳旅遊抵用券碳索花蓮，讓民眾在獲得更多綠色消費優惠的同時亦來場綠色花蓮小旅行。

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