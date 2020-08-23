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連CAT都不行！台灣車牌藏「敏感不雅字」密碼　24組禁詞曝光

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▲▼汽車,空氣污染,空汙,pm2.5,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣汽機車新制車牌藏有24組「禁用表」。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

公路總局2012年推出新制車牌，前3碼為英文，後4碼是阿拉伯數字，另設有24組敏感、不雅的禁詞，包含SEX（性）、GAY（同志）、MAD（瘋子），奇異的是也有特定動物遭禁，如CAT（貓）、PUG（哈巴狗）、APE（猿），讓人摸不著頭緒，近日引起網友熱烈討論。

公路總局2012年12月推出新式汽機車號牌，編碼原則有二，第一類是去除和數字相似的英文字母「I」和「O」，同時全面去除阿拉伯數字「4」；第二類則是去除不雅諧音、不適用之英文字義代碼，包含過往民意代表建議或民眾反映。

請繼續往下閱讀...

民眾黨立委高虹安日前在臉書公布24組公路總局禁用的英文碼：

不雅字：FUC、FUG、FUQ、FUT （與不雅字FUCK接近）

國際共識：GPU（前蘇俄特務機關）、KGB （前蘇聯祕密警察）、KKK（美國排華組織）

政黨組合：KMT（國民黨）、DPP（民進黨）

動物系列：PUG（哈巴狗）、PUP（小動物）、CAT（貓）、ANT（螞蟻）、APE（猿）

其他：MAD（瘋子）、NUN（尼姑）、SEX（不雅字）、SLY（狡猾）、BAD（壞）、GAY （同志）、ASS（屁眼）、BUM（無賴）、BRA（胸罩）、CRY（哭泣）

「貓貓錯了嗎？CAT居然是不雅字眼？」高虹安吐槽，若FUC、FUG是不雅字，那FUK、FCK、WTF為什麼沒禁止；KKK並非排華組織，而是白人至上主義；至於被禁特定的動物哈巴狗、貓貓、螞蟻、猿到底得罪了誰？

高虹安表示，當初公路總局剔除名單成立的過程瑕疵且具爭議，她除了替廣大貓奴爭取開放外，也呼籲重新檢視禁用車牌政策，放寬不雅不適用之英文字義代碼，每2至3年定期重新研議禁用車牌，依民眾提議動態調整，提供掛牌人彈性多元選擇方式，開放民眾選牌自由。

近日有同志團體陳情，公路總局不需要替民眾決定哪些英文碼有爭議，畢竟每個字對每個人來說意義與想法不太一樣，有些字可能有很多人想要，應開放讓民眾選。

公路總局監理組副組長吳季娟回應，24組暫不列入編碼英文碼並非永久不採用，而是有較多正反兩面爭議，在實際編碼時，會再檢視評估，而新式車牌編碼上路至今，目前只進行到B開頭的編碼。

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