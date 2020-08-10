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車牌編碼藏玄機！軍A-1全台最猛：載的人非同小可　跑車「R」開頭不用太羨慕　

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記者蔡儀潔／綜合報導

車牌編號藏玄機，譬如W開頭是身心障礙者專用車、K開頭是自用大貨車，而最神秘莫測的莫過於「軍」開頭的軍車，其中「軍A」是眾所周知的將軍車，但其實軍A後面的數字也代表不同意義！另外如果在馬路上看到R開頭的超級跑車，不用太羨慕，因為其實是租的。

台灣車牌編號其實藏有不同含義，《墨鏡哥GS》在Youtube發佈影片來揭秘，其中W開頭是身心障礙者專用車、R開頭是租賃車、K開頭是自用大貨車、KS開頭是自用曳引車、KK開頭是營業大客車。

軍車方面則分用行政車和戰術車，前者又分為民牌軍車和軍牌軍車，其中軍牌軍車前面有一個「軍」字，開頭編碼有A、B、C、D，甚至到軍K。影片中提到，軍A是「將軍車」，基本上到各個營區都能暢通無阻；軍B是「上校車」，不過上校其實沒有專門的配車，只是因為很多上校或是指揮官級軍官，很喜歡把軍B拿來自用，所以就把它當成上校車。

請繼續往下閱讀...

另外，軍C是所有人都可以搭廂型車、軍D是貨車型得利卡、軍E是卡車、軍J是大巴士、軍G是機車、軍H是救護車、軍K則是特殊車輛。

▼特斯拉軍車。（圖／翻攝自推特／@TeslaOwnersTwn）

▲▼台灣特斯拉軍車。（圖／翻攝自推特／@TeslaOwnersTwn）

軍車還有另一種形式，就是軍1、軍2、軍3等，這種是專門在打仗時要用的戰術車，其中軍1是M151 1/4T的車輛、軍2是軍械車 3/4T、軍3則是載重車、軍4是傾卸車、軍5是更大一階的載重車。

有趣的是，軍A「將軍車」後面的數字也有學問，軍A-1是國防部本部車輛，是台灣最高級別的車輛、軍A-2是陸軍司令部，前兩者車上載的人都非同小可、軍A-5是海軍車、6開頭則是空軍車、軍A-7是聯勤司令部、軍A-8是後備司令部、軍A-9則是憲兵司令部。

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