世貿佛具展141萬「紅土沉香」遭竊 　白T牛仔褲男趁空檔搬走

記者張君豪／台北報導

台北市信義區世貿一館今年8月21日展出佛教用品及相關藝術展覽，結果驚傳一間參展的高檔沉香廠商遭慣竊假扮民眾下手偷竊，廠商當下並未發現，隔天開門營業時才發現、價值高達141萬多元的高檔沉香不見了，報警請求協助，信義警方獲報後已成立專案小組展開調查。

▲信義警方根據監視器畫面鎖定身穿白T的慣竊追查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲信義警方根據監視器畫面鎖定身穿白T的慣竊追查。（圖／記者張君豪翻攝）

警方獲報後，立刻派鑑識人員前往採證，並調閱展場內外的監視錄影畫面，目前已鎖定竊賊是利用21日晚間，業者收攤離去、世貿展館保全人員清場前的空檔時間下手，造成業者損失高達141萬多元新台幣。警方指出，坊間高檔椅楠、紅土沉香並非人人可辨識，顯現慣竊應該有收藏沉香該方面的專業知識，目前正擴大調閱周邊監視器影像，有信心在短時間內迅速破案。

▲信義警分局偵查隊長郭建成說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

根據監視器畫面，被害業者21日在該館參展後，約晚間18時收攤離開，直到22日白天開門營業前盤整櫃上商品，這才發現攤位貨架上的高檔沉香不翼而飛，業者自行調閱監視器，發現是一名身穿白色T恤、牛仔褲、戴著黑色肩包的男子下手，並冷靜地拿著裝盛贓物的紙箱若無其事離開。經清查遭竊的沉香極為高檔，是僅次於高價奇楠沉香的富森紅土沉香、顯示竊賊也是熟門熟路的識貨老手。

信義分局呼籲，民眾應妥善收存貴重物品，避免讓有心人有機可乘；宵小這種行為，就是挑戰警方維持治安決心，警方除將全力偵辦，有信心在短期間內迅速破案，警方也將針對人潮聚集之大型展場，加強執行防竊勤務，遏止竊盜案件再度發生。

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