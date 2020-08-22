雨又大又急！高雄樹科大校門前汪洋一片…水利局緊派員找原因





▲樹德科大淹水。（圖／翻攝臉書《爆怨公社》）

記者洪靖宜／高雄報導

今年第8號颱風巴威生成，且強度正持續增強中，受到外圍環流影響，全台各地今降下雨勢。尤其在高雄樹德科技大學前面校園門口汪洋一片，竟然已水淹成小河，且當中還有車輛因此拋錨，卡在路中間動彈不得。對此，高雄市政府水利局也立刻到場處理，讓水能盡速退去。

雨來得又急又大，不少地方都出現積水狀況，高雄一位民眾22日下午在臉書《爆怨公社》發出一則影片，從畫面中可見，樹德科技大學在大雨侵襲下，校門口儼然已出現一條湍急小河，不管機車還汽車路過，都能濺起高高水花，而當中幾台轎車經過時，更直接於半路拋錨，卡在路中只能等待救援，實在有些尷尬。該影片短時間內引發熱議，不少在地人留言「最熟悉的感覺又回來了」、「高雄的日常」、「樹德前面必淹，幾十年不變」，表示這裡逢災必淹，每年都不曾缺席，只能慶幸今天是假日，不然平日就麻煩了。

▲樹德科大門前積水，水利局派員處理 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市政府表示，燕巢區22日下午短延時強降雨，強大雨勢造成面前埔排水暴漲，使省道台22線排水不及溢淹至樹德科大門前，造成積水。面前埔排水於匯入台22線省道側溝時因渠道束縮，市府水利局為加速下游分洪作業，已於省道側溝開孔將水流分流至西側台糖地，整治渠道以匯入角宿排水，減低台22線側溝負擔，歷經本次強降雨雖造成路面短暫淹水，淹水程度已有改善，雨量稍歇後，立即於16時20分退水。

▲樹德科大門前積水，水利局派員處理讓水能盡速排去。（圖／記者洪靖宜翻攝）