巴威增強！台東直擊火燒雲　知名景點「利吉惡地」染紅

▲台東出現火燒雲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

根據中央氣象局最新資料顯示，輕度颱風巴威強度略增強，暴風圈也擴大，持續朝遠離台灣方向移動；台東縣在上午出現短暫陣雨，傍晚時更出現「火燒雲」天邊染紅似火燒，甚至連知名景點「利吉惡地」也被映照染紅，十分壯觀。

今年編號第8號的颱風巴威即將來襲，台東縣長饒慶鈴除指示相關單位瞭解颱風動態及行徑路線外，並因應颱風災害防救需要，縣府22日公告劃定各港口各類船隻禁止出港、並自22日下午15時起生效，限制或禁止民眾進入，敬請民眾注意。

▲台東出現火燒雲，利吉惡地被染紅。（圖／記者楊漢聲翻攝）

巴威颱風將來襲，暴風圈已進入台灣東半部海面。受颱風及其外圍環流影響，東半部海面(含綠島、蘭嶼) 沿海有長浪發生，台東縣災害應變中心於22日下午15時成立三級開設，請各編組單位立即啟動內部緊急應變作業，饒縣長特別指示有關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早透過大眾媒體方式，通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。

台東縣傍晚出現火燒雲，天邊雲彩「紅通通」，甚至連知名景點利吉惡地也被映照染紅，有民眾拍下這美麗景象美的讓人讚嘆。

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▲台東出現火燒雲。（圖／記者楊漢聲翻攝）