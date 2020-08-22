影／颱風巴威變胖了！外圍環流炸台　南台灣「雨彈爆發」越晚下越猛

記者李宜秦／台北報導

今年第8號颱風巴威生成，雖然只是「過門不入」的擦邊球，但外圍環流仍對台有影響，由於天氣不穩，台北大稻埕、淡水漁人碼頭的煙火秀都已取消。氣象局表示，今晚到明晨宜蘭、花蓮的降雨會逐漸緩和，不過西北部、南部仍有降雨，且可能出現瞬間較大雨勢。

▲氣象局說明巴威颱風路徑。（圖／記者張榮恩攝）

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▲巴威颱風強度逐漸增強。（圖／氣象局）

氣象局簡任技正伍婉華表示，巴威的強度、風速都有稍微增強，七級風暴風半徑擴大至80公里，持續影響東、北方海面，截至今下午5點，巴威已到宜蘭東方180公里海面，往北北東、東北方移動，現在到今日深夜是離台灣最近的時間。

伍婉華表示，受颱風影響，北部、東半部、綠島、蘭嶼沿海將有強陣風，海面也會有長浪，目前浪高已達2到3米。今日午後中部以南雨勢較大，嘉義、南投、台中都有短時大雨，南投、屏東則有短時豪雨。

▲氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

伍婉華表示，未來高屏地區將有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、東半部、南投、嘉義、大台北山區、台中山區、雲林山區都有局部大雨，且可能出現瞬間強降雨，越往南部天氣越不穩定。

伍婉華指出，颱風明日逐漸遠離，但外圍環流仍持續影響，西半部整天斷斷續續有雷雨或陣雨，東半部雖雨勢稍緩，但也會有雨。且午後對流雲系發展旺盛，南部下午恐迎大雷雨。

▲氣象局雷達回波圖顯示，台灣受颱風外圍環流影響，各地都會有降雨。（圖／氣象局）