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替祖父母找第二春 社工：可以「老婚」不要「老昏」

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▲「未婚聯誼」幫助男女找尋另一半。（圖／中壢區美滿服務中心提供）

▲面對面「未婚聯誼」幫助男女找尋另一半。（圖／中壢區美滿服務中心提供）

記者楊熾興／桃園報導

在「祖父母節」前夕，有不少兒孫關心阿公阿嬤身心靈健康，即使年過70，不少長者也希望再找「第二春」，社工認為，失偶老人再婚好處多，兒孫應該樂觀其成，「老婚」很好，但不能「老昏」。

▲「第二春」團體聯誼，希望找老伴過下半生。（圖／中壢區美滿服務中心提供）

▲「第二春」團體聯誼，希望找老伴過下半生。（圖／中壢區美滿服務中心提供）

今年76歲的鄭董開著賓士車到桃園中壢區美滿服務中心，希望徐乃義主任也替他找另一半，他表示，妻子15年前往生，他期望兒孫有美滿的家庭，如今連孫子也如願，他也該為自己的人生著想，希望找一位女生身體健康，個性樂觀，可以一起遊山玩水的老伴，過愜意的後半輩人生。

▲資深社工徐乃義認為「老婚」很好，但不能「老昏」。 （圖／中壢區美滿服務中心提供）

▲資深社工徐乃義認為「老婚」很好，但不能「老昏」。 （圖／中壢區美滿服務中心提供）

36年生的李姓婦人告訴徐乃義，她無法接受媒體出現老嫗字眼，她說自己精神、體力都好，甚至也需求「夫妻生活」，所以除了鼓勵晚輩結婚外，也認為自己不該孤獨過下半輩子，希望找一個人相陪。

徐乃義對長者積極追求自己的「第二春」抱持肯定，認為不管任何年紀，都該享有美滿幸福的家庭生活，尤其兒孫獨立，日常生活更希望有人陪伴，白天快活相伴，晚上可以一起看電視追劇，當然互相體貼、溫存，讓生活樂趣無比，生病甚至發生狀況時不怕「羅霈穎事件」發生。

不過，徐乃義也建議，長者要追求再婚，所謂「老婚」不是「老昏」，要理性、冷靜、慎重選擇，因為人心不古，「老婚」很好，但也不能「昏了頭」。

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