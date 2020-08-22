豪雨大小落石擋路！男子冒雨搬除「五千人讚爆」…身分曝光是原住民職業軍人

▲男子冒大雨清除公路落石。（圖／翻攝嘉義市大小事）

記者翁伊森／嘉義報導

熱心莊姓網友日前在社群臉書「嘉義市大小事」PO文表示，自己開車路過曾文水庫，當時正下著豪大雨，道路滿是大小落石，卻看見一男子將車停在一旁，獨自一個人冒大雨清除落石，就為了讓所有用路人可以順利上下山。此文一出引來近五千網友大力按讚，紛紛表示「感謝這位熱心的先生功德無量~ 感恩~」、「真的很正面」、「你是一位好心人，但要小心，注意安全」、「真男人 太man了」、「每個人都有這樣無私的大愛，社會會變更美」、「最美的風景，也要注意安全」。

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▲男子冒大雨清除公路落石，被網友讚翻。（圖／翻攝嘉義市大小事）

莊姓網友發文表示，「嘉義縣最美的就是人心騎車經過曾文水庫，一名從軍的原住民看到落石，每個人經過都不管就只有他把車子停下來默默的把所有的落石清除乾淨￼￼，給他一個讚」。

嘉義地區近日午後大雨不斷，多處道路落石不斷，莊姓網友開在台三線上，經過一大轉彎處，看見該熱心民眾冒大雨下車熱心清除路上的大小落石，自己也下車幫忙交通指揮，他更默默拍下這熱血時刻，PO上網後對於熱心班除落石的民眾表達感激，也獲得不少網友聲援，但也希望兩人要小心自身安全，畢竟雨勢不斷，落石無情。

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