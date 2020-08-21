抱兒子重摔沙發！狠父看他痛哭斷氣…生母一旁手機錄影

▲陝西寶雞一名男子虐待親生兒。（圖／翻攝自封面視頻，下同）



記者柯振中／綜合報導

大陸陝西省寶雞市日前發生駭人聽聞的虐童案，劉姓男子酒後心情不佳，連續2次抓起2歲6個月大的兒子狠狠摔向沙發，導致兒子嚴重受創，不幸離開人世。經過查證，這段影片的拍攝者正是男童的生母，也是劉男的女友，目前已被送往醫院治療。

綜合陸媒報導，大陸社交媒體20日瘋傳一段影片，內容是一名男子在家中虐童，抓起幼兒往沙發重摔，接著又二度抱起，再度摔了一次，導致幼兒滾到地板上，只能發出哭聲求救，引起許多熱議。

警方緊急介入調查，發現犯案的正是幼童的生父，趕緊將人逮回派出所，也立刻把男童送往醫院救治。不過，經過長時間搶救，男童仍因傷勢過重，20日晚間不幸離開人世。

警方初步調查，劉男犯案當下有喝酒，疑似是因為撫養問題，與女友起了爭執，感到怒不可遏，把氣出在兒子身上，抱起來就往沙發狂摔，導致兒子傷重不治。

▼陝西寶雞一名男子虐待親生兒。（圖／翻攝自封面視頻，下同）



而這段影片被拍攝下來，上傳到網路上，也有許多人質問「為何拍攝者不救」。陸媒經過調查，才發現拍攝者是劉男的女友，也就是男童的生母。

事件發生後，男童生母已被送往醫院治療，身體上沒有受到太大的傷害，但心靈嚴重受創，至於為何拍攝影片卻不出面制止，仍待相關機構進一步調查。

目前劉男已被刑事拘留，詳細案情仍在進一步偵辦。不過，生母拍攝的消息，依舊引起許多不滿，不少人紛紛痛罵「這個男人下手的力度心狠手辣，誰看了都受不了！虎毒還不食子，這個男人不配做人」、「大人爭吵、大人喝酒，都是大人的事情，為什麼要摔孩子？孩子什麼都沒有做錯啊」、「拍視頻者這樣見死不救，構不構成犯罪？但如果不拍視頻，都不知道孩子經歷了什麼才離開這個世界。」

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▼陝西寶雞一名男子虐待親生兒。（圖／翻攝自封面視頻，下同）

